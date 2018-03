Coria del Río pide a Salud un análisis toxicológico a sus vecinos para "mayor tranquilidad" de la ciudadanía

17/03/2018 - 11:22

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, ha solicitado a la Consejería de Salud que realice un análisis toxicológico de sus vecinos para darles "mayor tranquilidad" tras los malos olores detectados en la barriada Guadalquivir.

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

González ha indicado a Europa Press que actualmente "no se detectan componentes dañinos para la salud", mientras que se sigue trabajando para localizar el origen. Así, recuerda que se han hecho visionados del emisario de Aljarafesa con cámaras, cuya situación se analizará en breve en una reunión técnica, además de realizarse sondeos o permanecer en Coria la estación itinerante de la Junta de Andalucía que mide la calidad del aire.

Aunque no se tiene constancia de nuevos olores desde hace dos meses, el primer edil advierte de que "eso no significa que el problema haya desaparecido". "Por ahora, los datos no son negativos y no se detectan olores en el ambiente, pero se ha pedido a Salud un análisis toxicológico de las personas", explica, pese a que reconoce que "no es fácil detectar ningún tipo de residuos en el organismo, dado que ese tipo de elementos no deja restos". "Lo haremos sobre todo por tranquilidad para los vecinos", subraya.

También, se ha solicitado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas que realice un análisis de la industria del entorno y de las actividades que desarrollan en la zona para que compruebe que "está todo correcto".

"Es muy complicado de encontrar el origen porque lo que llega a la red de saneamiento son gases, aunque sí tenemos certeza de que vienen de gasolina y, en cualquier caso, de gasoil. Teniendo eso como base, seguimos trabajando para encontrar el origen", resalta.

Según los últimos estudios, avanzados en el Parlamento andaluz por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, existe una "variabilidad" en las sustancias existentes, aunque los últimos muestreos ya no reconocen la presencia de dimetilacetamida, uno de los componentes encontrados en primera instancia junto al fenol.