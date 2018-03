Sánchez dice que solana tiene "derecho a dar su opinión" sobre la situación del psoe

17/03/2018 - 11:36

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este sábado que Javier Solana, ex secretario general de la OTAN e histórico dirigente socialista, tiene "derecho a dar su opinión" sobre la situación actual del partido en un foro "abierto" como la Escuela de 'Buen Gobierno' que se celebra este fin de semana en Madrid.

Al participar en la manifestación en defensa del sistema público de pensiones y la revalorización con el IPC que han convocado este sábado los sindicatos en Madrid, Sánchez fue preguntado por las palabras de Solana, que ayer demandó unidad en el PSOE y expresó "dudas" sobre decisiones políticas de la dirección del partido.

"Creo de verdad que la Escuela de 'Buen Gobierno' es una escuela abierta, un espacio abierto, y todos tienen derecho a dar su opinión y así es", sentenció Sánchez, después de que Solana afirmara este viernes que "no estoy contento con mi partido, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido", y advirtiese de que en el PSOE tienen que estar "todos juntos y en la misma dirección, dispuestos a trabajar, y hay que trabajar mucho porque si no, no saldremos adelante".

