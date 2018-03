La investigación sobre el concurso del transporte sanitario centra la semana en la Asamblea

Las comparecencias en la comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud y la transición entre la anterior empresa adjudicataria y la actual han centrado la actividad parlamentaria en la Asamblea de Extremadura esta semana.

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

Así, el lunes fue el turno de los trabajadores no subrogados y despedidos por la anterior adjudicataria, Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L., Pedro Freire, María José Fontán, Manuel Mejías o José Manuel Pozuelo.

En concreto, Pozuelo aseguró que cuando fue a hablar con responsables de esta empresa sobre su situación tras el cambio de adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre le dijeron: "Nos vemos en los juzgados, usted sabrá lo que ha hecho estos últimos meses".

Una afirmación que Pozuelo apuntó que puede deberse a que él, junto con otros compañeros, constituyeron un sindicato cuando se conoció el cambio en la empresa que prestaba el servicio de transporte sanitario terrestre.

En su intervención, este trabajador no subrogado relató que además de él, hay afectadas por esta situación "unas cien familias a las que no se les escuchó, y peor aún, se les juzgó públicamente", señaló Pozuelo, quien explicó que intentó hablar cuatro veces con Ambulancias Tenorio y sólo lo consiguió en la última vez, lo que "fue un puro careo, denigrante".

Pozuelo explicó que comenzó a trabajar en el transporte sanitario terrestre, con la anterior empresa, "desde el 2004 o 2005" y desde entonces ha ocupado diversos puestos, aunque desde 2007 fue técnico de emergencias en la Unidad Medicalizada de Cabeza del Buey, hasta que cambió la empresa concesionaria de este servicio, y no fue subrogado a la nueva.

También comparecieron el lunes la trabajadora del sector del transporte sanitario terrestre, María del Mar Rafael Carvajal, y la exresponsable del Centro de Coordinación de Urgencias del Transporte y trabajadora no subrogada y despedida por Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L., María del Carmen Monago Romero.

Por su parte, el martes prosiguieron las comparecencias de los representantes de los sindicatos. En concreto, comparecieron el delegado sindical de CCOO en Ángeles Amigos, Luis Espada Villegas, o Jerónimo Luengo, en representación del Sindicato UGT y como responsable de Sanidad Privada de FSP-UGT.

También, en representación del sindicato CSIF y de COPA-SERVIPACK intervinieron Amparo Galán Asís, Luis López Pozo, Salvador Polo Sánchez y el representante de USO, Juan Ignacio Bazaga.

Junto a ellos, compareció el representante de CCOO Juan Ribero, quien sostuvo que la subrogación de los trabajadores a Ambulancias Tenorio fue un "poco atípica" por su elevado número y por el escaso tiempo en el que se hizo, además de que el servicio prestado por la nueva empresa adjudicataria durante los primeros días fue un "caos".

En su intervención, resaltó que él ha estado vinculado al asesoramiento de los trabajadores antes de la negociación del convenio, además de en el proceso de subrogación que, aunque lo ha tachado de "atípico", indicó que no fue opaco.

En esta línea, apuntó que fue subrogado a Ambulancias Tenorio el 97 por ciento de los trabajadores y los que no lo hicieron fue por causas como vínculos familiares, de consanguinidad o afinidad, como aparece recogido en el convenio, y también por temas de los pluses.

En este punto, Juan Ribero indicó que al principio se comunicó por parte de la empresa que se iban a subrogar a menos trabajadores de los que finalmente lo fueron. Además, reconoció que actualmente la plantilla tiene más efectivos al haberse contratado a un centenar de taxistas rurales.

Finalmente, el jueves fue el turno de Antonio Castillo Refolio, en representación de SITAEdS, quien ha avanzado que un juzgado de lo social de Cáceres ha reconocido en una sentencia, que aún no es firme y de la que no ofreció más detalles, que algunos trabajadores del antiguo consorcio de empresas que prestaban el servicio de transporte sanitario en Extremadura que no han sido subrogados por Ambulancias Tenorio han sido objeto de un despido improcedente.

Castillo dijo que se encuentra entre los más de 100 trabajadores que, según sus cálculos, no han sido subrogados, y que espera que los juzgados así lo reconozcan.

Al respecto, indicó en su exposición inicial antes de responder a las preguntas de los grupos parlamentarios que espera que las conclusiones de esta comisión de investigación "depuren responsabilidades políticas y promueva el inicio de una causa en el juzgado de lo penal cuanto antes".

OTRAS ACTIVIDADES

No obstante, junto a la Comisión no Permanente de Investigación, también se celebró el miércoles una reunión de la Comisión de Cultura, Igualdad y Deportes que abordó la valoración de la Junta de Extremadura del desarrollo de la Ley de Convivencia y el Ocio, los motivos por los que no se han acometido las obras de rehabilitación y recuperación de la Iglesia de San Martín de Medellín o la dotación del programa 'Juegos Extremeños Deportivos, JUDEX'.

Asimismo, el viernes tuvo lugar la reunión de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía, en la que, entre otros asuntos, se preguntó por las medidas que ha adoptado la Junta de Extremadura para garantizar los abastecimientos de agua a los municipios de la región.

También, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, asistió el miércoles a la visita al parque eólico 'Merengue', de Gas Natural Fenosa Renovables, organizada con motivo del comienzo de las obras en Plasencia (Cáceres).

Asimismo, el jueves, diputados extremeños participaron en un minuto de silencio a las puertas de la cámara legislativa regional en memoria del último trabajador fallecido en accidente laboral, en este caso un joven de 23 años.

En dicha concentración participaron también la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y el secretario de Organización de CCOO Extremadura, Francisco Rodríguez, quieren demandaron el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, inauguró el jueves, en Cáceres, las VI Jornadas de Ingeniería Civil. El Futuro de la Ingeniería, mientras que el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo, asistió en Mérida a la entrega de premios 'Joaquín Sama' y 'Tomás García Verdejo'.

En el turno de las visitas, esta semana han conocido el funcionamiento de la cámara legislativa regional alumnos del CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena, del CEIP García Siñeriz de Miajadas, de Plena Inclusión de Montijo y del IES Hernández-Pacheco de Cáceres y del Lycée Victor Hugo de Colomiers (Francia).

Asimismo, alumnos del CEIP Trajano de Mérida realizaron el viernes una visita a la exposición 'Mujeres en pie de Arte', que expone el Patio Noble de la Asamblea con motivo de la celebración el pasado 8 e marzo del Día Internacional de la Mujer.