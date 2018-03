PSOE-A pide a los pensionistas que "tomen nota" de lo que hace el PP para cuando llegue el momento "jubilar a Rajoy"

17/03/2018 - 13:08

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha pedido a los pensionistas que "tomen nota" de lo que está haciendo el Gobierno del PP con las pensiones para, cuando llegue el momento, "jubilar a Rajoy".

JAÉN, 17 (EUROPA PRESS)

"Lo que hay que pedir en la calle es que se jubile Rajoy, el que tiene que jubilarse es Mariano Rajoy porque no está cumpliendo con sus obligaciones", ha indicado Mario Jiménez, que ha asistido junto con cientos de personas a la concentración convocada este sábado en Jaén capital para reivindicar la revalorización de las pensiones según el IPC y garantías de futuro para el mantenimiento del sistema público de pensiones.

Para Jiménez, "la gente tiene que salir a la calle a reivindicar unas pensiones justas, y tiene que tomar nota de lo que está haciendo el PP con las pensiones en este país" porque "ha arruinado el fondo de garantía de las pensiones" en el mismo momento en el que "se lo ha llevado por delante la incapaz de Fátima Báñez y el indolente de Mariano Rajoy". Por eso, ha indicado que los pensionistas "tienen que tomar nota y cuando llegue el momento hay que jubilar a Rajoy".

Ha señalado que lo que están pidiendo los mayores en toda España es "justicia", al tiempo que están denunciando con sus movilizaciones "la profunda desigualdad y estafa que está significando la actuación del Gobierno de España en materia de pensiones". Por eso, además de reivindicar en la calle una equiparación con la subida del coste de la vida, también están defendiendo "el mantenimiento de un sistema público de pensiones que es absolutamente indispensable".

Desde el PSOE-A, el portavoz de esta fuerza en el Parlamento andaluz ha lanzado una llamada a los jóvenes porque "los mayores están peleando por su pensiones, pero también están peleando por las pensiones del futuro de todos los españoles que el Gobierno del PP está comprometiendo y poniendo en evidencia".

En opinión de Jiménez, el debate sobre pensiones en el Congreso fue "una auténtica tomadora de pelo", que demuestra que "tenemos un presidente del Gobierno que no conoce o no quiere conocer la realidad de millones de pensionistas que no llegan a final de mes, con unas pensiones de miseria y que no están pudiendo atender sus necesidades".

Tras apuntar que Rajoy es el responsable de "comprometer todo el estado del bienestar" por cuestiones como haber "arruinado" la dependencia y haber impuesto los copagos farmacéuticos, ha recordado que el sistema de pensiones es "una respuesta justa al esfuerzo y al trabajo de una generación que lleva muchísimos años trabajando y cotizando para tener unas pensiones dignas, a una generación que trajo la democracia a este país, y que lo último que se merecen es esta desconsideración y esta falta de respeto del Gobierno del PP".

Ha insistido en que desde el PSOE lo que se está pidiendo en el Congreso es que se lleve al Pacto de Toledo "un proceso de negociación que concluya con una modificación de las pensiones por la que se puedan equiparar al coste de la vida" porque "es lo justo, lo razonable, lo que ha ocurrido siempre", y porque "es responder a lo que los pensionistas se merecen".

Frente a la actuación del Gobierno, Jiménez ha subrayado que las pensiones que dependen de Susana Díaz en Andalucía "han subido un dos por ciento en 2018", una cantidad "muy por encima del coste de la vida y diez veces por encima de los que va a subirle Mariano Rajoy a los pensionistas".