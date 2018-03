Bonig: "El modelo de Puig es subir impuestos y el del PP bajarlos eliminando el de sucesiones y patrimonio"

17/03/2018 - 13:31

Enlaces relacionados Cifuentes reafirma su compromiso de no subir los impuestos e incluso bajarlos (20/11)

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha afirmado este sábado que el "modelo" 'president', Ximo Puig, es "subir los impuestos, mientras que el modelo del PP es bajarlos eliminando el de sucesiones y patrimonio".

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Bonig se ha pronunciado en estos términos tras realizar una visita por las fallas de Gandia (Valencia). "Mientras Puig apuesta por los impuestos al alza y por criticar a quien los baja como la Comunidad de Madrid, en el PPCV abogamos por eliminar impuestos y hacer de esta tierra un polo de atracción de inversiones", ha reivindicado, informa la formación en un comunicado.

La también portavoz del grupo 'popular' en Les Corts ha asegurado que el PPCV "eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones y eliminará el impuesto de patrimonio", mientras que, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, establecerá una escala progresiva en función de cuál sea el objeto de transmisión, "con especial bonificación para la transmisión de inmuebles a efectos de actividades empresariales que supongan la continuidad".

Por otro lado, Bonig ha afirmado que las críticas de Puig a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por bajar los impuestos son "una pataleta impropia de un dirigente". "Puig lanza buenas palabras pero sus actos acaban revelando exactamente lo contrario", ha advertido, ya que cree que "habla de cohesión de España pero se empeña en abrir enfrentamientos con otras regiones y con los propios representantes socialistas".

A su juicio, el también líder del PSPV "habla de sentarse a negociar la financiación, pero su conseller --de Hacienda, Vicent Soler-- se opuso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)": También "habla de ir al Senado y convertirse en un abanderado" cuando "es el propio PSOE el que le frena los pies porque no saben qué modelo propone".

"HABLA DE RENACIMIENTO PERO CASTIGA A LOS VALENCIANOS"

En definitiva, "habla del renacimiento valenciano, pero castiga a los valencianos con más impuestos y además critica a quien los baja. Es un 'president' absolutamente contradictorio", ha denunciado.

Por ello, Bonig ha denunciado que "lo de Puig es un gobierno paralizado y agotado". "Solo sabe subir impuestos, como el de sucesiones, que ha provocado desde inicio de año que las renuncias a las herencias se hayan incrementado un 10,3% entre los valencianos".

Ha aconsejado así al jefe del Consell a que lleve a cabo "menos críticas y más trabajo efectivo". "A punto de cumplirse tres años de legislatura, los ciudadanos de la Comunitat no saben si es que Puig no quiere, no puede o es que su socio de Gobierno no le deja, pero al final los valencianos tienen un Consell paralizado que se dedica al eslogan publicitario pero no avanza un milímetro", ha insistido.

Isabel Bonig ha subrayado que ha "tendido la mano" en varias ocasiones al presidente de la Generalitat para buscar acuerdos en materia fiscal: "Nunca ha aceptado la propuesta, ni siquiera sentarse a hablar sobre ella, y en cambio cuando se bajan impuestos en otras comunidades lo critica".