Concha Velasco se convierte en una "institución" al recibir la Medalla de Oro de Valladolid, que dedica a su madre

17/03/2018 - 14:22

Concha Velasco se ha convertido en una "institución" al recibir "con responsabilidad y agradecimiento" la Medalla de Oro de la ciudad de Valladolid, un galardón que ha dedicado a su madre, Concepción Varona García de Mardones, el "ejemplo" de su vida, y que ha recibido este sábado de manos del alcalde, Óscar Puente, sobre las tablas del Teatro Calderón, donde la actriz interpreta la obra 'El funeral', dirigida por su hijo, Manuel Martínez Velasco.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

Además, ha estado arropada por sus seguidores, por el actor Antonio Resines; por el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, Jesús Cimarro, y por los tres alcaldes de la etapa democrática de la ciudad de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños, Francisco Javier León de la Riva y Óscar Puente.

Para los regidores, la cantante ha tenido palabras de agradecimiento, pues Rodríguez Bolaños, se ha convertido en "miembro de su familia"; ha recordado que León de la Riva le otorgó su nombre a una calle y a una de las salas del Calderón y, ahora, Puente le concede la máxima distinción de la ciudad.

Velasco ha aclarado que este no se trata de un galardón más en su carrera, porque la Medalla de Oro de Valladolid le convierte en una "institución" y es, para ella, "tan importante y emocionante" que ha advertido de que podría "ponerse a llorar" sobre las tablas del Teatro Calderón.

La actriz se ha descrito a sí misma como una "muchachita" de Valladolid que, a pesar de haberse criado en Madrid, se siente "por encima de todo, vallisoletana y española". Ese amor por la ciudad, ha agregado, le viene heredado de su madre, quien, a pesar de sentirse exiliada, nunca olvidó su Valladolid natal.

Aunque la actriz ha vuelto ha desdecirse de su intención de retirarse, ha reiterado que le gustaría que 'El funeral', una obra "tan divertida", fuese su "última función" de teatro porque se ha confesado "cansada de viajar". "Cuando alguien dice que se va, es porque ya se ha ido", ha parafraseado en referencia a la serie 'Herederos', pero ella aún sigue aquí, ha zanjado.

El Teatro Calderón le ha evocado también sus días de bailarina, cuando participaba en la función 'Aída' y el elenco sufrió un "pateo de muerte". De vuelta al presente, ha lamentado que su nieto no haya podido asistir a la entrega del galardón. No obstante, se ha mostrado comprensiva con la intención de los padres de que "no le retraten" porque los niños necesitan "protección" y, en ese sentido, ha confesado que la historia de Gabriel le ha "entristecido" profundamente.

Por último, Concha Velasco ha puesto el broche de oro a la gala con su interpetación de 'La chica ye-yé' junto a los integrantes de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras del Ayuntamiento de Valladolid.