Psoe. ferraz desconocía las intenciones de jáuregui de abandonar la política

17/03/2018 - 14:40

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La dirección del Partido Socialista desconocía la intención del eurodiputado Ramón Jáuregui de abandonar la política, según indicaron a Servimedia fuentes del PSOE. El veterano dirigente anunció este sábado en Bilbao su decisión en un acto público.

El exministro, de 69 años, anunció en un acto del Partido Socialista de Euskadi que elegía ese encuentro como "despedida" del final de su carrera política. Por el momento, todo son incógnitas porque no ha aclarado si dejará de inmediato su escaño en Bruselas, para el que aún tiene un año de mandato.

"Aprovechando que os tengo a todos, quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", dijo Jáuregui.

El anuncio de Jáuregui se produce después de unas semanas de conflicto interno en la delegación del PSOE en Bruselas, tras el rechazo de la dirección a respaldar a la eurodiputada Elena Valenciano para postularse a la Presidencia del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo.

El 20 de octubre de 2010 fue nombrado ministro de Presidencia en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega. Ha sido eurodiputado, parlamentario nacional y secretario general de los socialistas vascos.

Tras las elecciones autonómicas de febrero de 1984 y la escisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV), los socialistas aceptaron apoyar a José Antonio Ardanza como lehendakari, constituyendo un gobierno de coalición con Jáuregui como vicelehendakari y seis consejeros socialistas. Jáuregui fue el candidato a lehendakari en 1990 y en 1994, quedando como segunda fuerza más votada.

(SERVIMEDIA)

17-MAR-18

SGR/caa