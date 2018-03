Rajoy espera que PSOE "dé la talla" con la financiación autonómica y asegura que el Gobierno pondrá "todo de su parte"

17/03/2018 - 15:38

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha dejado claro que no quiere un modelo de financiación autonómica "por mayoría, que no lo tenemos", sino que este acuerdo "requiere el máximo esfuerzo por parte de todos". Asimismo, ha incidido en que el Ejecutivo central y el PP "está dispuesto a poner todo de su parte", esperando que el PSOE "dé la talla y, si no, que expliquen por qué no quieren negociar con nosotros".

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

"Si el PSOE quiere un modelo de financiación autonómica, lo sabe Pedro Sánchez, --secretario general del PSOE-- y todos lo que están en la dirección de su partido, que estamos dispuestos a negociar" y "ya", pero ha aclarado que "no se puede aprobar un modelo sin el apoyo de las comunidades autónomas" que gobierna el PSOE, ha incidido.

Así lo ha dicho Rajoy, que ha clausurado en Marbella (Málaga) el acto de presentación de las candidaturas del PP-A para las elecciones locales de 2019, ante más de 1.500 personas, bajo el lema 'Andalucía nos mueve', que los 'populares' andaluces vienen utilizando desde el 28 de febrero.

En este punto, Rajoy ha dicho que le gustaría un acuerdo en materia de financiación autonómica, y ha recordado que el PSOE también lo quiere, pero "más lo quiero yo, que voté en contra del actual modelo, que me parece malo", ha sostenido.

Rajoy se ha referido, por otro lado, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha dicho que espera de los partidos que "sepan estar a la altura" y llegar acuerdos. Así, ha apuntado que se continúa trabajando y "seguiremos haciéndolo sin descansar", ya que tener cuentas para 2018 "supone dar mensaje muy contundente fuera, supone generar confianza, sirve para atraer inversores y mejorar el bienestar y la riqueza de los españoles", ha concluido.