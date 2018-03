Agradecimientos a jáuregui de madina y díaz, frente al silencio de sánchez

El anuncio de Ramón Jáuregui de que deja la política activa ha generado reacciones públicas de algunos dirigentes socialistas como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o el exdiputado Eduardo Madina, frente al silencio de la dirección del PSOE.

"Hoy mi compañero Ramón Jáuregui ha anunciado que abandonará la política activa. Ramón es un socialista ejemplar, que en la política vasca, española y europea ha demostrado su inmensa valía. Quiero seguir aprendiendo de él. Gracias Ramón", escribía Díaz en un mensaje en Twitter.

Momentos antes, Madina también expresó su agradecimiento al político vasco: "Un maestro, enormemente admirado por mí, anuncia que deja la política. Lo hace en la Euskadi que hoy, en parte importante, se debe a él. Gracias por todo Ramón Jáuregui. Muchos te debemos mucho".

Estos dos mensajes contrastan con el silencio, por el momento, de la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez. Según fuentes consultadas por Servimedia, la dirección socialista desconocía las intenciones de Jáuregui, pero tampoco les ha sorprendido el anuncio.

El veterano dirigente socialista vasco anunció este sábado en Bilbao su decisión en un acto público, mientras Sánchez y muchos dirigentes socialistas participaban en las numerosas manifestaciones por las pensiones en España.

El exministro, de 69 años, anunció en un acto del Partido Socialista de Euskadi (PSE) que elegía ese encuentro como "despedida" del final de su carrera política. Por el momento, todo son incógnitas porque no ha aclarado si dejará de inmediato su escaño en Bruselas, para el que aún tiene un año de mandato.

"Aprovechando que os tengo a todos, quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste", dijo Jáuregui.

Este anuncio del socialista vasco no sorprendió en Ferraz ni en la delegación socialista española en el Parlamento europeo, aunque, según fuentes consultadas por Servimedia, "nadie" estaba al tanto de sus intenciones.

