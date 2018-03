Lambán cree que en "no demasiado tiempo" reinará la normalidad en el psoe tras un proceso "convulso y lamentable"

17/03/2018 - 19:20

El presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, aseguró este sábado que es "mucho el camino avanzado en la recuperación de la normalidad" en el PSOE y se mostró "seguro de que dentro de no demasiado tiempo, ese proceso tan convulso y tan absolutamente lamentable habrá quedado definitivamente atrás".

En esos términos se pronunció ante los periodistas a su llegada a la Escuela de 'Buen Gobierno' que celebran estos días los socialistas en Madrid, para participar en una 'masterclass' sobre la 'España Autonómica' con otros presidentes autonómicos socialistas.

Sánchez anunció la celebración de este cónclave como "visualización de que esa unidad (dentro del PSOE) está recompuesta", si bien las ausencias de presidentes autonómicos como Javier Fernández, Ximo Puig o Susana Díaz, así como las de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, han desvaído esa fotografía. A ello hay que sumar los mensajes sobre la necesaria unidad lanzados en la escuela por Javier Solana y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A este respecto, Lambán indicó que "este partido tiene la grandeza de su democracia interna" y de que sus dirigentes pueden opinar "con libertad". Celebró como "oportuna" la iniciativa de la Ejecutiva de organizar esta Escuela de 'Buen Gobierno', pese a que "no han podido venir todos los que podían haber venido, pero en otras circunstancias me imagino que los que no han venido podrán venir y los que en esta ocasión hemos podido hacerlo, a lo mejor en otra ocasión no podemos".

De esta manera quiso restar importancia a las ausencias y aseguró que "todos" han trabajado "con muy buena voluntad y gran predisposición", "después de un año tan convulso como el que vivimos en 2017", para que "el partido volviera a la senda de la normalidad".

"Seguramente, procesos tan dolorosos, tan traumáticos, no se concluyen y se recupera la normalidad de la noche a la mañana. Pero es mucho el camino avanzado en la recuperación de la normalidad y estoy seguro de que dentro de no demasiado tiempo ese proceso tan convulso y tan absolutamente lamentable habrá quedado definitivamente atrás", reflexionó.

Por otra parte, preguntado expresamente por la ausencia de Díaz, señaló que no tiene duda "de que ella ha hecho lo posible para venir". "Todo el mundo sabe que con ella podemos contar para lo que haga falta, y si en esta ocasión no ha podido venir, estoy seguro de que en otras ocasiones cuando sea requerida vendrá y arrimará el hombro, como ha hecho siempre, por otra parte. Ella es una gran patriota del PSOE", concluyó.

