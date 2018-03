Rommy Arce destaca que ayer Lavapiés reclamó "justicia" por Mbaye: "No más persecuciones policiales en nuestros barrios"

17/03/2018 - 19:58

La concejala-presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, ha señalado este sábado que la concentración de ayer en Lavapiés "clamando justicia" por la muerte del mantero de origen senegalés Mame Mbaye tras un infarto fue una "lección de democracia" y ha clamado contra el fin de las "persecuciones policiales" en los barrios a migrantes.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"No más persecuciones policiales en nuestros barrios", ha escrito la edil de Ahora Madrid en su perfil de Twitter para valorar esta concentración que tuvo lugar en la plaza Nelson Mandela, donde acudieron 2.500 personas según los datos de Delegación de Gobierno.

Arce ha señalado que el barrio, que el jueves sufrió disturbios, vivió una concentración pacífica para rendir homenaje a Mbaye, con la finalidad de exigir "el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que privan de derechos a los migrantes".

"Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia", ha relatado en este comentario la concejala en el Consistorio madrileño.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, avanzó ayer se ha abierto un expediente de información reservada sobre este asunto y negó que se estuviera produciendo una persecución policial en el momento en el que el ciudadano senegalés sufrió el infarto en Lavapiés.

"Como principio no pongo en duda la actuación de los profesionales pero por responsabilidad hay que afinar al máximo sobre cómo se han empleado los mecanismos de intervención. No es una cuestión de que ponga en duda sobre la policía sino de prudencia porque en el ejercicio de la fuerza hay que preguntarse sobre la proporcionalidad. No dudo de las personas sino de evaluar conductas, sin más", expuso Barbero en rueda de prensa.