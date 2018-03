Pedro Almódovar recibe el Premio de Honor del Festival de Cine de Cáceres, la ciudad donde descubrió la gran pantalla

18/03/2018 - 0:12

Antonio de la Torre, Marian Álvarez, Borja Cobeaga, Elena Martín, Nicolás Coronado, Macarena Sanz, Sonia Grande y Federico García completan el palmarés

CÁCERES, 17 (EUROPA PRESS)

El Festival Solidario de Cine Español de Cáceres ha entregado sus premios San Pancracio en una gala en la que el director manchego Pedro Almodóvar ha recibido el Premio de Honor por toda su trayectoria. Almodóvar ha vuelto a Cáceres, la ciudad donde pasó unos años de su adolescencia y estudio Bachillerato; el lugar donde empezó a acercarse al mundo de la gran pantalla en los cines Capitol, Astoria y Coliseum, y por eso, este premio le hace una ilusión especial.

Almodóvar ha recogido el Premio de Honor por toda su trayectoria, una extensa cinematografía que ha roto moldes. "Me resulta raro estar esta noche aquí porque Cáceres representa el primer acercamiento al cine que me conmovió", ha dicho el director manchego que pasó por la ciudad a principios de la década de los 60, vivió en la calle Postigo y estudió en el colegio San Antonio de Padua.

Cincuenta años después ha vuelto a Cáceres y, emocionado, ha dicho que este premio "sobrepasa cualquier sueño que hubiera tenido". "Estoy muy vinculado a esta tierra y cuando pienso en mi pasado me viene a la memoria La Mancha y, de igual, forma pienso en Extremadura", recalcó el director que compartió su San Pancracio con todos los que han trabajado con él y le han ayudado.

"He tenido mucha suerte y sé que normal del todo no soy", ha reconocido el manchego que ha resaltado la "generosidad" de las personas que han trabajado con él, incluido su hermano Agustín, que le ha acompañado a recoger este premio porque "él nació con la misión de protegerme", ha dicho Pedro. "Agradezco a toda la ciudad el entusiasmo con el que me ha recibido", ha concluido en su intervención tras recoger el San Pancracio.

Así, el Gran Teatro de la capital cacereña ha recogido ya la alfombra roja de este certamen, que organiza la Fundación Rebross y que ha celebrado su cuarto de siglo y que ha reconocido también el trabajo de los actores Marian Álvarez y Antonio de la Torre y del director Borja Cobeaga, entre otros.

Por el teatro cacereño han desfilado, además de los ya nombrados, la directora Elena Martín, los actores Nicolás Coronado y Macarena Sanz, la diseñadora de vestuario Sonia Grande y el director de arte extremeño Federico García Cambero, que ha recibido el premio Reyes Abades, el maestro de los efectos especiales fallecido recientemente y que ha estado muy presente en toda la ceremonia que ha presentado la actriz Sara Escudero que la ha dirigido con un humor sano y brillante. La música ha llegado también de la mano de mujeres con las artistas cacereñas Esther Bambikina, Chloé Bird y Zaira Gómez.

A la puerta del Gran Teatro, junto a la alfombra roja, se han agolpado decenas de curiosos para ver de cerca a algunos de los premiados en esta edición y a otros rostros conocidos que no quisieron perderse esta cita solidaria y de promoción del cine español que cuenta por lema 'Ver cine español ayuda'.

LOS DISCURSOS Antonio de la Torre recogió el premio al Mejor Actor por su interpretación en la película 'Abracadabra' . El actor Carlos Santos le entregó el San Pancracio al malagueño nominado once veces a los Goya que ha recordado, en su intervención en el Gran Teatro, que solo el 8% de los actores viven de su trabajo y ha compartido el premio con su familia por "llenarle" la vida.

El mismo galardón en su versión femenina lo recibió Marian Álvarez por su papel en 'Morir'. El premio le llegó de la mano de Paz Sufrategui y, en su discurso, alabó el festival porque es "necesario" por su condición de solidario y porque ayuda a los demás.

El director Borja Cobeaga ha sido premiado como Mejor Director por la película 'Fe de etarras'. El director vasco no ha podido asistir por problemas familiares pero una llamada de Julián López lo ha acercado a Cáceres vía telefónica para agradecer el premio que se ha llevado a casa el propio Julián para entregárselo al director.

Antes de estos galardones ya se habían entregado todos los demás premios como el de Actriz Revelación que fue para Macarena Sanz por su interpretación en 'Selfie'. El director y actor Pablo Barrera le ha hecho entrega del galardón a esta joven que ha emocionado a todos en su papel de ciega. Macarena ha recibido su primer premio por esta interpretación que hace un retrato crítico del país a través del humor.

Nicolás Coronado ha recibido el San Pancracio como Actor Revelación por 'Pasaje al amanecer' . El joven actor ha mostrado su ilusión por este premio porque "poco a poco" se va haciendo un hueco en el mundo del cine, un lugar que ya conoce en su familia su padre José Coronado, un incondicional del festival cacereño que este año ha faltado a su cita por motivos laborales, ya que está grabando en Sevilla su próxima película.

El premio a la Mejor Dirección Novel fue para Elena Martín por 'Júlia Ist', la cinta que cuenta el viaje a la madurez de una estudiante Erasmus en Berlín. Elena ha recibido el San Pancracio de la mano de Eduardo Noriega y ha dedicado el premio a todo el equipo de la película, un proyecto que nació en la universidad y que ha realizado un grupo de amigos en un proceso propio y participativo.

El festival cacereño también ha premiado al director artístico Federico García Cambero con el Premio Reyes Abades que se otorga a un profesional extremeño que destaca en el mundo del cine. García Cambero, natural de Zarza de Granadilla es habitual del cine español. El premio se lo ha dedicado a Reyes Abades, que fue quien lo propuso, y "a todo el mundo que le ha ayudado" en su trayectoria profesional de 30 años.

El Premio Pasión por el Cine ha recaído en la diseñadora de vestuario Sonia Grande, ganadora de un Goya por 'La niña de tus ojos'. El figurinista cacereño Pepe Reyes le ha entregado la estatuilla a esta histórica que ha firmado el vestuario de grandes películas del cine español y que ha trabajado con internacionales como Woody Allen. Grande ha dedicado el premio a sus maestros que le enseñaron que "este trabajo es una manera apasionada de vivir", ha dicho.

Este año también ha recibido un premio "sorpresa" la propia Fundación Rebross, la organizadora del festival, que le han otorgado los colaboradores de la revista Versión Original, la revista que publican desde los inicios del certamen. Los miembros de la fundación Paco Rebollo, Tinti Rebollo y Laura González han subido al escenario a recoger su San Pancracio por estos veinticinco años de trabajo.

SOBRE LOS PREMIOS

Cabe recordar que los premios San Pancracio cumplen este año veinticinco ediciones. Los primeros, auspiciados por la revista de cine 'Versión Original', se entregaron en 1994 en una gala íntima, que acogió el bar La Machacona, y en la que se premiaron exclusivamente a profesionales extremeños.Más tarde la ceremonia se trasladó al Gran Teatro por donde han pasado directores como Gonzalo Suárez, Julio Medem, Enrique Urbizu, José Luis Borau, Agustín Díaz Yanes, David Trueba, Montxo Armendáriz o Santiago Segura.

Actrices como Pilar Bardem, Candela Peña, Clara Lago, Silvia Abascal, Elena Anaya, Leonor Watling, Malena Alterio, Carmen Machi, Goya Toledo, María León, Aitana Sánchez Gijón e Inma Cuesta y actores como José Sazatornil, Sancho Gracia, Tristán Ulloa, Juan Diego Botto, Alberto San Juán, Luis Tosar, Álex Angulo, Lluís Homar o Roberto Álamo, entre otros muchos.