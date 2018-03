Miguel Caballero presenta su nuevo libro, donde descubre a un "eclipsado y desconocido" Francisco García Lorca

18/03/2018 - 10:37

El investigador histórico Miguel Caballero presenta este jueves en la Librería Luces de Málaga su nuevo libro, titulado 'Francisco García Lorca y el viaje por España y Europa'. En él, descubre la figura del "desconocido" hermano de Federico García Lorca, que quedó "eclipsado" por el poeta andaluz.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Además, en esta nueva obra, Caballero también cuenta los viajes de la única promoción republicana a la carrera diplomática. Este grupo, formado por 27 diplomáticos, recorrió España en 1933 con la "idea más progresista de la República": formar lo mejor posible a los diplomáticos viajando por su país para que pudieran vender bien el destino.

"Lo que hoy se conoce como Marca España ya se vislumbró en la República", ha señalado Miguel Caballero. Para ello, "recorrieron media España visitando industrias, monumentos y agricultura". Como trabajo final de carrera tenían que entregar "una especie de diario en la que iban recopilando todo lo que veían y contemplaban", explica el investigador.

En declaraciones a Europa Press, Miguel Caballero ha defendido que esta promoción "es importante" porque entre los componentes estaba "Francisco García Lorca; Salvador Téllez; Ángel Sanz Briz, el llamado el Ángel de Budapest; Pedro Cortina Mauri, el ministro de Franco que descolonizó el Sahara; y la primera mujer diplomática de España, Margarita Salaverría".

Los documentos que escribieron en sus viajes, que se conservan en el expediente personal de cada uno de los funcionarios que componía la promoción, han servido a Caballero "para hacer un recorrido por la España de 1933". En concreto, su labor de investigación se ha basado en los diarios de tres, el de los dos andaluces Francisco García Lorca y Salvador Téllez, y el de Ángel Sanz Briz.

"Aunque he argumentado la historia con éstos, no descarto en un futuro buscar más documentación", ha señalado este granadino que recuperó los escritos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ubicado en el Palacio de Santa Cruz de Madrid. Dichos documentos fueron trasladados más tarde al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, ha asegurado.

VIAJES POR EUROPA

Además de los viajes nacionales para conseguir promocionar la Marca España y el consiguiente cambio en la formación de los diplomáticos, que es considerado como "una de las cosas más importantes" del libro según su autor, también es "interesante" lo que se recoge en los escritos sobre Adolf Hitler, ha apostillado.

Y es que, Polonia, Checoslovaquia, Austria, diversos países de Centroeuropa y, "en especial", Alemania, también fueron visitados por esta promoción. En el país alemán fue donde pasaron más tiempo y "prácticamente vivieron el ascenso de Hitler al poder", ya que "Hitler llega en enero de 1933 y ellos en agosto".

"Lorca y Téllez hacen unas anotaciones premonitorias de lo que iba a ser el régimen nazi", asegura Caballero al tiempo que indica que "no entendían cómo era posible que un pueblo tan culto como el alemán, que estaba en la cuna del Derecho en aquel momento, hubiese sido convencido por un patán como Hitler".

Asimismo, también estuvieron presentes en la Conferencia de Desarme en Ginebra. De esta manera, "acontecimientos relevantes a nivel mundial son presenciados por jóvenes españoles que los reflejan en sus diarios", pone en valor este investigador histórico.

"LIBRO MALDITO"

Esta obra fue escrita hace "seis o siete años", afirma Caballero calificándolo como "un libro maldito" ya que, se lo propuso una editorial de Granada con la que no firmó ningún contrato, "sino que nos dimos la mano", y tras salir la referencia de su publicación en la prensa Laura García-Lorca, hija de Francisco, "lo boicoteó", ha declarado.

De este modo, "por motivos personales y rencillas en relación con las búsquedas que yo hago sobre Federico García Lorca, impidió que saliera a la luz", ha asegurado.

Así, "amenazó al editor poniendo en peligro otros programas y actividades que tenía concertadas con la editorial". Fue entonces cuando ésta "optó porque el libro no se publicara". Ahora, "ha sido la editorial Carpe Noctem de Madrid, que ha sido valiente, quien lo ha publicado".

En este sentido, Caballero ha aclarado que la hija del nuevo protagonista de su libro "puede sentirse orgullosa", pues "se elogia la figura de su padre, su persona, su faceta de diplomático y su coherencia ideológica", ha asegurado, apostillando que, además, "se da a conocer una figura que es totalmente desconocida".

FRANCISCO GARCÍA LORCA

"Es la primera vez que se hace un libro sobre Francisco García Lorca", ha afirmado el investigador histórico indicando que en esta obra ha realizado una "especie de biografía" en la que cuenta "su paso por la carrera diplomática y su expulsión de la misma por parte de las autoridades franquistas".

Sobre este personaje, Caballero ha considerado que "merece mucha atención en España y Andalucía", por ello, entiende que "hay que reivindicarlo como un gran intelectual que quedó eclipsado por su hermano", haciendo énfasis en que "intelectualmente estaba más dotado para los estudios, el derecho, la diplomacia y la política que Federico", quien "era un genio", pero "eran diferentes", ha establecido.

Así, el escritor ha destacado también que, poco después de tener que salir de España, Francisco García Lorca fue profesor de literatura española e hizo una labor "importantísima" en ese campo.

Miguel Caballero es un apasionado de la historia de la familia Lorca, y un especialista de la biografía del poeta, sobre quien ha publicado varios títulos: 'La verdad del asesinato de García Lorca, Historia de una familia'; 'Lorca en Marruecos'; y 'Las trece últimas horas en la vida de García Lorca', así como artículos y trabajos en revistas especializadas.

Comenzó con su investigación "cuando intenté averiguar cómo consiguió el padre de Lorca su patrimonio. Ahí me di cuenta que muchas cosas de las que se aseveraban y que provenían de la tradición oral no tenían sentido". Así, "basándome en referencias documentales y fuentes primigenias he huido de lo que ha viciado la investigación sobre Lorca: la tradición oral".

De esta manera, ha explicado, llegó a su teoría principal, que "la muerte de Federico García Lorca fue una trama perfectamente orquestada desde la familia De la Vega". Su fallecimiento, ha incidido, "se produce por una concatenación de causas entre las que se encuentran las rencillas con dicha familia, pero tampoco descartamos temas de índole política a nivel local, temas económicos y la homosexualidad, que podría ser un agravante, pero no una causa directa", ha subrayado.

En la misma línea, Caballero ha sostenido que "cada palabra y frase que asevero en mis escritos están refrendados en un documento" y, por tanto, "no tienen réplica", ha manifestado, añadiendo que su "ambición es que todo lo que yo investigo se divulgue y se conozca de la manera que sea".

Por ello, ha invitado a "las personas que quieran profundizar" en este tema que vayan a la presentación de este jueves en Málaga, "en la que también estará el poeta y editor Rafael Inglada, y donde mantendremos un coloquio y trataremos estos asuntos".

En cuanto a sus próximos proyectos, Caballero ha asegurado que seguirá unido a la familia Lorca, pues actualmente está inmerso en la elaboración de un libro en el que se analizará la trama civil y militar que dio lugar a la sublevación de Granada "y en el que la muerte de Lorca estará integrada", ha concluido.