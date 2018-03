Madrid. la emvs falla mañana el concurso de viviendas donde jóvenes ahorrarán alquiler ayudando a mayores

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid adjudicará mañana, lunes, el concurso para la construcción de 200 pisos "intergeneracionales" en alquiler en el Ecobarrio de Vallecas, a los que podrán acceder jóvenes y mayores con la particularidad de que los primeros podrán rebajar la renta que pagan a cambio de ayudar y acompañar a los segundos.

Según explicó a Servimedia el consejero delegado de la EMVS, Francisco Javier López Barquero, se presentaron inicialmente 18 proyectos arquitectónicos candidatos, de los cuales se seleccionaron cinco. Desde comienzos de mes se han estudiado las propuestas y este lunes se adjudicará el concurso. Con todo el proceso de licitación y construcción, se prevé que las viviendas estarán disponibles en dos años o dos años y medio.

Durante este tiempo, indicó el consejero delegado, habrá tiempo de perfilar "el contrato social que acompañará al contrato de alquiler", pero en principio calculó que los jóvenes podrían ahorrarse hasta un 30% de la renta, que ya de por sí es de alquiler social, a cambio de prestar 20 horas mensuales de su tiempo a sus vecinos de más edad.

López Barquero aclaró que las del Ecobarrio serán viviendas de un dormitorio, donde podrán residir una o dos personas, por lo que los jóvenes vivirán en unos apartamentos y los mayores en otros.

Y también que no se trata en ningún caso de que los jóvenes realicen para los mayores "los servicios que tendríamos que prestarles las instituciones" porque son "derechos de las personas mayores", tales como la ayuda a domicilio en el aseo o la limpieza de la vivienda.

Se trataría de otro tipo de ayuda, como el acompañamiento o el asesoramiento en temas tecnológicos, digitales o bancarios, por ejemplo, que no requieren un gran esfuerzo a los jóvenes y a la vez pueden evitar una discriminación para los mayores que no comprenden los avances y cambios de paradigma.

Los mayores también tienen que ser solicitantes de vivienda protegida, para lo cual, en principio, no pueden ser propietarios de un piso, pero podrían no necesitar uno de varias habitaciones en el que vivan solas y prefieran hacerlo en éstas. Para ello, el Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad que exima en estos casos del requisito de no tener vivienda en propiedad para acceder a una vivienda protegida a cambio de poner la primera en disposición de la bolsa municipal de casas en alquiler.

Según dijo el consejero delegado de la EMVS, a los mayores a los que se ha sondeado les suena bien el proyecto, aunque hay que partir de que no todas las personas son iguales ni tienen las mismas necesidades o afinidades. Por su parte, los jóvenes que aspiren a estas viviendas tendrán que manifestar su disposición a convivir en este espacio, aunque luego podrán decidir libremente si colaboran con los mayores y rebajan su cuota de alquiler o, por los imponderables temporales que sobrevengan, renuncien a esta posibilidad.

