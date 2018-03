Sémper cree que se está "a tiempo" para que PP, PNV y PSOE alcancen un acuerdo sobre la prisión permanente revisable

18/03/2018 - 13:46

Dice que el debate sobre esta figura "se ha convertido en un lodazal" en el que "hay poco de reflexión y mucho de intencionalidades partidistas"

SAN SEBASTIÁN, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Gipuzkoa y portavoz parlamentario popular, Borja Sémper, se ha mostrado convencido de que PNV, PSOE y PP, "fundamentalmente", están "a tiempo" para ponerse de acuerdo en mantener la prisión permanente revisable y, en su caso, "hacer un análisis dentro de unos años de su funcionamiento y recorrido". "Pero hoy es un profundo error derogarla y estamos a tiempo de que no suceda", ha insistido.

Sémper ha realizado estas declaraciones a los periodistas en San Sebastián, tras participar junto a miembros de su partido como el portavoz en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, el edil en el Consistorio donostiarra Txema Murgiondo, o el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, José Luis Herrador, entre otros, en una concentración en recuerdo del ñiño de Almería Gabriel Cruz, muerto a manos presuntamente de la pareja de su padre.

El dirigente popular ha considerado que el debate en torno a la prisión permanente revisable en España "se ha convertido en un lodazal" en el que "hay poco de reflexión y mucho de intencionalidades partidistas". A su juicio, se está debatiendo en torno a una figura penal "fundamental e importantísima" pero no se está haciendo "poniendo los argumentos sobre la mesa de una manera serena y sensata".

"De este tipo de debates poco bueno se puede sacar", ha insistido Sémper, al tiempo que ha pedido "reflexión y serenidad" porque la prisión permanente revisable, "una figura penal que existe en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno", lo que pretende es "cumplir con la Constitución, pero también garantizar que quien no se puede reinsertar porque o no quiere, o no ha sido capaz de ello, no salga a la calle".

"La maldad y el mal existen. Hay gente que es capaz de cometer las mayores atrocidades sin capacidad de reinserción, pero sin capacidad de enmienda, y como sociedad nos tenemos que proteger también ante gente que no puede estar en la calle porque no tiene capacidad de integrarse en la sociedad", ha subrayado.

En ese sentido, el portavoz del PP se ha preguntado "qué sucede cuando el sistema y la sociedad, desde una pretendida generosidad, permite que quien es capaz de cometer esas atrocidades y luego es incapaz de reinsertarse salga a la calle". "¿Cómo nos defendemos?", ha cuestionado.

Finalmente, Borja Sémper ha asegurado que no se trata de quién gana o quién pierde en este debate", sino de "quién responde para tener un código penal sentato y ante millones de firmas y ante una mayoría social que estamos convencidos que existe a favor de la prisión permanente revisable". "Lleva dos años vigente, ha servido para encarcelar a una sola persona y de lo que se trata es que determinados delitos por su especial gravedad tengan una sanción penal reforzada", ha concluido.

CONCENTRACIÓN

Alrededor de 200 personas, convocadas a título personal por Virginia Hernández, una madre donostiarra que se ha visto "especialmente afectada" por el caso de Gabriel, se han concentrado en los jardines de Alderdi Eder de la capital guipuzcoana portando fotos del niño, junto a girasoles y peces. Al término de la concentración se ha escuchado la canción 'Girasoles' de Rozalén y se han soltado globos azules.

Hernández ha leído un manifiesto en el que se señala que "todos somos Gabriel, todos somos esos niños que han asesinado, esos niños que han desaparecido y que todavía hoy por hoy no se sabe nada de ellos". "Nosotros como padres, madres, abuelos, estamos aquí. Nunca podremos hacernos una idea de lo que las familias están pasando y han pasado, pero sí podremos demostrarles nuestra solidaridad y nuestro cariño", afima.

Tras mostrar su apoyo tanto a los padres de Gabriel como a "todos los padres de desaparecidos y asesinados", manifiesta su deseo de ellos sientan desde San Sebastián "todo el cariño y todo el calor". Además, reclama justicia para cada uno de ellos y pide que no se derogue la prisión pernamente revisable.