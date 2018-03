Más de 100 personas dan comienzo en Vigo y Ourense a la campaña de Abanca para plantar 6.000 árboles en Galicia

18/03/2018 - 14:34

"Tardaremos más de 20 años en recuperar el monte, pero con estas plantaciones esperemos que se recupere antes", dicen en Coruxo

VIGO, 18 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas participan este domingo en Coruxo (Vigo) y A Mezquita (Ourense) en la campaña de reforestación puesta en marcha por Abanca, 'Unha árbore nova', que arranca con la plantación en esta jornada de 1.000 árboles y que tiene el objetivo de plantar un total de 6.000 para ayudar a recuperar las zonas quemadas por los incendios de mediados de octubre.

Con la actividad de este domingo da comienzo la segunda fase de esta iniciativa, tras la llevada a cabo en Navidad, cuando la entidad realizó una acción solidaria en sus oficinas por la que fue donado un árbol por cada uno de sus empleados y se recaudaron fondos para adquirir el resto.

Así lo ha trasladado Gonzalo Mora, del departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca, quien ha explicado que esta iniciativa se desarrollará durante varios fines de semana. El primero de ellos es este domingo, en el que se plantarán un total de 1.000 árboles entre Coruxo --600 ejemplares-- y A Mezquita --otros 400--.

Después, la actividad llegará el próximo fin de semana a la parroquia de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), y A Coruña; y la siguiente será en el mes de abril en Ourense, y "probablemente" en Lugo. Tras ello, la campaña de reforestación se reanudará en otoño --octubre o noviembre-- por cuestiones técnicas, para que las condiciones sean "otra vez propicias" para la plantación.

Mora ha indicado que estos lugares han sido escogidos por tratarse de "las zonas más damnificadas" por los incendios de octubre, pero también se incluyen otras zonas "no tan damnificadas, como A Coruña", para "darle la oportunidad a la gente que quería colaborar con la campaña de contribuir a la reforestación de Galicia".

En cuanto a los árboles, ha señalado que la replantación se realiza con especies autóctonas, "que son las que tienen que estar y las que dificultan después que, cuando hay un problema de incendio, se propague". En concreto, van a plantar castaños, cerezos, fresnos, pinos y robles.

MÁS DE 20 AÑOS PARA QUE EL MONTE SE RECUPERE

El presidente de la Comunidad de Montes de Coruxo, Antonio Ocampo, ha comunicado que en los fuegos de mediados de octubre ardió el 90 por ciento de la superficie forestal de este entorno, ocasionando unas pérdidas económicas de 1,6 millones de euros. No obstante, ha apuntado que "el problema y lo más importante es que hay que pensar en el cambio climático".

Pese a todo, ha remarcado que "afortunadamente" en este monte ya habían apostado por plantar especies de frondosas en 70 de las 247 hectáreas del lugar, las cuales resisten mejor el fuego y que, aunque se vieron afectadas por los incendios de octubre, ahora se espera "que en primavera tengan brotes verdes".

En cuanto a la acción de este domingo, ha subrayado que esta "plantación en colaboración de Hábitat y Abanca es un ejemplo bueno a seguir, porque es muy importante para que los montes recuperen su situación". "Tardaremos desgraciadamente más de 20 años en recuperar el monte, pero con estas plantaciones esperemos que se recupere antes", ha sellado.

En este sentido, ha manifestado que se calcula que el monte tardará "más de 20 años y hasta 200" en recuperarse porque el incendio ha generado en el suelo "una capa impermeable que provoca que el agua no filtre en la tierra", lo que supone "un problema gravísimo" ante el que ha apostado por hacer "un estudio serio" para dar con soluciones las técnicas y científicas adecuadas.

"APORTAR NUESTRO GRANO DE ARENA"

El director territorial de Abanca en Vigo y su entorno, Jorge Martínez, ha hecho hincapié en que Abanca es una entidad totalmente comprometida con Galicia y no podía estar ajena a lo que pasó el 15 de octubre". Así, se ha referido tanto a "esta campaña maravillosa", como a la puesta a disposición "de clientes y no clientes" de la infraestructura del banco "para ayudarles en el tema de los seguros, etc.".

"Que las personas, compañeros y clientes, estén aquí un domingo por la mañana, con mal tiempo, para nosotros es un signo más de ese compromiso que tenemos con Galicia", ha remarcado. Los participantes en esta campaña son empleados adscritos al programa de Voluntariado Obra Social Abanca, algunos de sus familiares, y también clientes que solicitaron sumarse a esta acción.

"La idea es que con el voluntariado de Abanca y Afundación podamos contribuir y aportar nuestro grano de arena", ha refrendado Mora, tras lo que Martínez ha trasladado el agradecimiento de la entidad al Grupo Naturalista Hábitat por colaborar y asesorar sobre "el sitio, la época y la especie" para plantar, así como a la comunidad de montes de Coruxo y otras asociaciones.