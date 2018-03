JxCat ofrece a la CUP una moción de confianza a media legislatura para desencallar la investidura

Carles Puigdemont y Anna Gabriel se reunirán este lunes en Ginebra

BARCELONA

JxCat ha ofrecido a la CUP llevar a cabo una moción de confianza a mediados de legislatura para conseguir cerrar ahora un pacto de investidura para poder formar Govern, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, que han apuntado que se ha puesto sobre mesa esta opción en una reciente reunión.

Con esta propuesta la lista del president Carles Puigdemont ofrece este mecanismo a la CUP puesto que la formación ha rechazado la hoja de ruta acordada por JxCat y ERC para formar ejecutivo y dejar atrás el 155, según publica el diario 'Ara'.

Los 'cupaires' han exigido hasta ahora a ambas formaciones un plan de Govern que implemente República, con hechos y fecha, para dejar atrás la etapa autonomista, además de aplicar más políticas sociales.

La opción de una moción de confianza permitiría así someter a examen el cumplimiento de los acuerdos que ahora se pactarían, entre los que figura el proceso constituyente y la constitución del Consell de la República en Bruselas.

Según ha podido Europa Press, la CUP todavía no ha valorado este nueva propuesta, si bien siempre ha dicho que no cambiará su voto si no hay sobre la mesa una mejor oferta y un plan de gobierno en línea con república.

Esta propuesta coincide con la reunión prevista para este lunes en Ginebra entre el expresidente Carles Puigdemont y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

"Entiendo que hablarán de la situación política, del exilio y de la situación política que ahora vive en el país; estamos luchando porque el pacto de investidura sea de tres", ha confirmado, en declaraciones a los medios el diputado de JxCat Joaquim Torra, que ha insistido que hasta el último momento trabajarán para que este acuerdo entre las formaciones indepedentistas sea posible.