IU aboga por la "sostenibilidad ambiental" y la "soberanía y seguridad alimentaria" de cara a la nueva PAC

18/03/2018 - 15:36

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y la eurodiputada de IU Paloma López han participado este domingo en unas jornadas celebradas en Osuna (Sevilla) sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y sus consecuencias para Andalucía, ante la que desde IULV-CA se defienden conceptos como los de "soberanía y seguridad alimentaria" y "sostenibilidad ambiental".

OSUNA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto, en declaraciones a los medios en el marco de estas jornadas organizadas por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), Antonio Maíllo, quien ha advertido de que "Andalucía corre riesgo con la actual PAC y con la nueva", la del marco 2020-2030.

Además, ha remarcado que IU no comparte el modelo en el que "se prima a la propiedad y no a la producción", de forma que "no invita a la producción ni apoya al tejido de los pequeños agricultores y ganaderos en una Andalucía donde la mitad de los municipios tiene como principal actividad la agraria".

Maíllo ha agregado que el nuevo modelo de la PAC que se está desarrollando en estas jornadas promueve varios conceptos, como los de "soberanía y seguridad alimentaria", para lo cual se requiere "un modelo de agricultura y ganadería extensiva y ecológica", así como ha defendido que la PAC "sirva para fijar territorio".

Al respecto, ha agregado que "tiene que complementarse con ayudas que vinculen a una clase de territorios en un contexto donde Andalucía tiene un porcentaje más alto que España y Europa de población rural y agraria".

Maíllo apuesta también, además de por "estimular la producción", por "la protección ambiental y el cuidado laboral", de forma que "no se explote a los trabajadores" agrarios, y ha concluido resumiendo que "la gran batalla para la PAC 2020-2030 tiene que ver con los indicadores de sostenibilidad ambiental, promoción laboral y fijación al territorio".

Por su parte, la eurodiputada Paloma López ha explicado que, en esta jornada, se han analizado los "cambios" que prevén que pueden llegar para la PAC, y elaborar una propuesta desde IU en la que se recojan sus objetivos de cara a dicha política, que representa "el 40 por ciento del presupuesto de la Unión Europea", según ha puesto de relieve.

López ha coincidido en defender una "agricultura sostenible que permita a los pequeños productores sobrevivir y quedarse en las zonas rurales", y ha valorado que "dos días de intenso trabajo" en estas jornadas servirán para "un magnífico documento que va a hacer que en Europa estemos en magníficas condiciones de defender la PAC desde una perspectiva de izquierda".