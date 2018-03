Almudena Grandes clausura la X Feria del Libro de Tomares

18/03/2018 - 17:14

La escritora Almudena Grandes, autora de obras como 'Las edades de Lulú', 'Malena es un nombre de tango' o 'El corazón helado', ha clausurado este domingo la X edición de la Feria del Libro de Tomares (Sevilla).

TOMARES (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha explicado en una nota que la clausura ha tenido lugar en la carpa del recinto ferial, donde se han congregado varios centenares de personas.

Por su parte, Grandes ha hablado de las influencias literarias que más han marcado su trayectoria como escritora, poniendo el acento en las figuras de Ana María Matute y, sobre todo, de Benito Pérez Galdós, "que consiguió crear una fórmula literaria, la de los episodios, que sigue vigente 150 años después, toda una hazaña en un país como el nuestro".

Además, ha profundizado en las claves que han dado vida a su última novela 'Los pacientes del doctor García', "una obra construida en torno a un hecho histórico real, un hecho muy grave y muy desconocido sobre la existencia, en Madrid, de una red de evasión de criminales de guerra que permitió que miles de ellos quedaran libres de castigo tras la II Guerra Mundial".

"España fue una pieza clave en el entramado que facilitó la huida de criminales con la red más grande y más eficaz de cuantas existieron", ha explicado la escritora, al tiempo que ha señalado que "aquí hubo hasta 104 nazis reclamados por los aliados y Franco sólo entregó a uno".

"Después, los aliados miraron hacia otro lado. Y es que aún no nos hemos dado cuenta de que los alemanes perdieron la guerra, pero ganaron la posguerra al hacer creer, rápidamente, que el bando aliado se había confundido de enemigo, que el verdadero enemigo estaba en Rusia", ha detallado.

Así, Grandes ha definido su novela como "una historia política, pero también de amistad y de supervivencia, porque los supervivientes son para mí, los verdaderos héroes".

MÁS AUTORES

A la intervención de Almudena Grandes en este día de clausura de la Feria del Libro de Tomares le han precedido las de Marta García Aller, Manu Sánchez y Julio Muñoz Gijón.

Por su parte, García Aller ha presentado su libro 'El fin del mundo tal y como lo conocemos', un ensayo periodístico sobre la evolución de la sociedad humana y el futuro que se abre "ante nuestra sorprendida mirada".

"Es un libro optimista porque creo que el futuro va a traer muchas cosas buenas, eso sí, tenemos que desprendernos de la connotación negativa que hemos dado a la palabra novato porque, en un mundo en continuo cambio, en el que las reglas del juego varían constantemente, es imposible ser un experto", ha explicado su autora.

La periodista ha añadido que "en este trabajo se viaja al futuro a través de las cosas que se están acabando, pero no creo que el libro sea una de ellas", y ha defendido que "el libro en papel es tecnológicamente superior, no se estropea con un golpe, no deslumbra con el sol, no se le acaba la batería, y hasta que se encuentre algo que supere eso, su futuro seguirá siendo brillante".

HUMOR EN PAPEL

La nota humorística de esta X Feria del Libro de Tomares la han puesto Manu Sánchez y Julio Muñoz Gijón, autores de 'Surnormal profundo' y 'Operación chotis en adobo', respectivamente.

Ambos han destacado la "idoneidad de utilizar el humor escrito para llegar al público y trascender fronteras". Muñoz ha señalado que "el humor es un vehículo fantástico para casi cualquier cosa" y se ha declarado un "firme" defensor del humor porque cree que "se debe valorar más a la gente que hace reír y a la que se ríe".

"Por eso en mis libros trato de ser preciso y de acertar bien en los chistes, para que el lector se divierta con un humor que procede de Andalucía pero que no es excluyente, que trata de abrir fronteras", ha espetado.

Por su parte, el televisivo Manu Sánchez ha asegurado que "escribir es la forma más ordenada de pensar y la mejor y más honesta de desnudarse", y ha confesado que así se ha sentido "durante la escritura de este libro". "La única autocensura que me hago a la hora de hacer humor es que vaya en contra de los opresores, nunca de los oprimidos", ha concluido.