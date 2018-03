El PP advierte del posible bloqueo de 5,5 millones de euros por el Estado si no sale adelante el Plan Económico

19/03/2018 - 12:26

"Ojo a los pactos en los despachos", alerta Pablo González a la alcaldesa

GIJÓN, 19 (EUROPA PRESS)

El concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Gijón Pablo González y el senador del PP por Asturias Fernando Goñi han urgido este lunes al Gobierno local a presentar y negociar con la oposición el Plan Económico Financiero, al que está obligado por incumplir la regla de gasto en 2017, a lo que ha advertido de que si no se aprueba, se bloquearán 5,5 millones de euros del presupuesto municipal.

Así lo han indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, en la que el edil 'popular' ha acusado a Foro de "mentir" en varias ocasiones respecto a las cuentas municipales. Asimismo, ha achacado la situación que vive el Ayuntamiento a un "chantaje político", por parte de Xixón Sí Puede al Gobierno local, por un lado, y a la "satisfacción" del Gobierno local, "porque están encantados de que les chantajeen", ha sostenido.

Es por ello, que ha lanzado una advertencia a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro); "Ojo con los pactos en los despachos", ha recalcado antes de pedir a la regidora que reflexione sobre si quiere de socio a XsP. "La ciudad está retrocediendo a pasos agigantados", ha lamentado.

Entre otras cosas, ha desmentido que el Ayuntamiento tuviera recursos suficientes, "ni mucho menos", para hacer frente a toda la deuda municipal, que era de 130,8 millones de euros a 31 de diciembre. También ha asegurado que es falso que cerrará 2017 con superávit, al argumentar que lo hizo con con un déficit de 11 millones de euros y que lo que hizo Foro fue que compensó esa pérdida con recursos positivos de años anteriores.

A esto ha sumado el que el incumplimiento de la regla de gasto se debió no solo a la Fundación Municipal de Servicios Sociales sino también a Divertia y Emulsa. Especialmente, ha reprochado al Gobierno local que no reconozca que Madrid transfirió a Gijon, a través del fondo complementario -de libre disposición-- , "más dinero que nunca", a lo que se añade la cifra récord en recaudación de impuestos. "No se puede hacer tan poco con tanto", ha recriminado a Foro.

INCUMPLIMIENTOS EN AYUNTAMIENTOS

Goñi, por su lado, ha llamado la atención sobre que la mayoría de los ayuntamientos que incumplen la regla de gasto, como es el caso de Gijón, están formados o apoyados por Podemos. Ha recalcado, en este punto, que en el caso gijonés, el incumplimiento de la regla de gasto fue de 5,5 millones de euros, debido sobre todo a la Renta Social Municipal.

Ha aludido, además, al Plan Económico y Financiero que debe elaborar el Gobierno local para corregir el incumplimiento. Si no se hace, el Gobierno deberá bloquear esa misma cantidad del presupuesto, el llamado acuerdo de no disponibilidad.

El PP, por este motivo, espera que se rectifique de manera urgente esta situación, que se presente el Plan Económico Financiero "cuanto antes" para corregir esta y poder volver a la estabilidad financiera, que se apruebe en el Pleno y que se cumplan los parámetros que marca la Ley. Ha confiado, unido a ello, en que este Plan se pueda negociar y que el Gobierno central no se vea obligado a tomar medidas contra el Ayuntamiento.