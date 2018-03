PSOE exige una partida en PGE para obras en la presa de La Concepción que permitan "no desperdiciar más agua"

19/03/2018 - 12:40

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y senadora, Fuensanta Lima, ha criticado "la falta de inversiones hídricas en la provincia por parte del Gobierno de Mariano Rajoy", sobre todo en uno de sus proyectos "más importantes, como es el recrecimiento de la presa de la Concepción en la Costa del Sol Occidental" que permita que "no desperdicie más agua". Así, han anunciado que pedirán una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para esta iniciativa.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Lima, que ha estado acompañada en rueda de prensa por el secretario de Medio Ambiente de la ejecutiva provincial, José Sánchez, ha lamentado que "se esté desperdiciando un recurso tan importante como el agua en el pantano de la Concepción, que comenzó el pasado viernes a verter 20 metros cúbicos por segundo tras encontrarse al 93 por ciento de su capacidad".

En este sentido, la senadora socialista ha criticado que el Ejecutivo central "no haya aumentado en seis años la capacidad de reserva de agua en la provincia", lo que considera "una dejación y una irresponsabilidad, porque Rajoy tiene la obligación de invertir en la provincia, no solo a venir para elegir a candidatos".

Por ello, los socialistas han anunciado que exigirán al Gobierno de Rajoy que incluya una partida en los PGE para que se tramite este proyecto. "Mientras Rajoy no invierta en el recrecimiento de la presa no se podrá hacer el trasvase necesario hacia la Axarquía, que es una zona deficitaria. Es competencia estatal, como así lo recoge el Plan Hidrológico Nacional", ha dicho.

Además, Lima ha recordado que la Junta de Andalucía ya ha elaborado un anteproyecto para el estudio de la viabilidad del aumento de los recursos hídricos de la provincia, que pasa necesariamente por las obras de recrecimiento.

"Mientras esta presa no aumente, estaremos en la difícil situación de que solo estará garantizado el consumo de agua para un año, un consumo que también irá en aumento por el crecimiento de nuestra principal industria que es el turismo", ha explicado, al tiempo que ha destacado el beneficio que este proyecto tendría "para minimizar la presión sobre los acuíferos de la Sierra de Mijas".

Al respecto, ha explicado que con el recrecimiento "aprovecharíamos mejor los recursos de agua de la provincia, es un proyecto que se debe realizar en esta legislatura", ha concluido.

OTROS PROYECTOS

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSOE de Málaga y alcalde de Álora (Málaga), José Sánchez, se ha referido a otros proyectos paralizados, como la autorización por parte del Consejo de Ministros e inversión del Gobierno para el trasvase desde el pantano de Iznájar hasta la comarca de Antequera.

También ha aludido a la ampliación de la depuradora de Rincón de la Victoria (Málaga) "que se ha quedado pequeña"; y a la dotación presupuestaria para las 18 depuradoras que el Gobierno de España y la Diputación de Málaga "se comprometieron a llevar a cabo en otros tantos municipios de la Serranía de Ronda".

Asimismo, ha hablado de la finalización de la depuradora de Nerja, "único gran municipio del litoral malagueño que sigue vertiendo al mar sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento previo y que tiene ocho puntos negros en materia de depuración de agua que deben incluirse a un proyecto que lleva dos años de demora", ha apuntado.

"Nuestra población en la provincia ha aumentado de forma considerable en todo este tiempo y Rajoy no ha hecho las obras necesarias porque olvida a Málaga", ha criticado Sánchez, quien ha lamentado que el Ejecutivo "haga caso omiso a las protestas de la ciudadanía para solucionar estos problemas, como ha pasado en la zona de Antequera o en Nerja". "Al PP no le interesa estas inversiones, no quieren y no les da la gana acometerlas", ha concluido.