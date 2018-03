De la Torre insiste en que serán "mínimos" los cambios en el equipo de gobierno tras la salida de Andrade

19/03/2018 - 12:49

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar este lunes, tras la próxima salida del concejal Julio Andrade, que le gustan "los cambios mínimos", aunque ha incidido que este fin de semana ha estado trabajando y ha tenido "poco tiempo" para reflexionar sobre cuáles serán.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Cuestionado sobre si se conocerán los cambios en el pleno, previsto para este próximo viernes, ha aclarado que en esa sesión plenaria "lo que habrá es la comunicación de la marcha como concejal de Julio Andrade, lo que corresponde técnicamente hacer, nada más", ha aclarado.

SEMANA SANTA POR TEJÓN Y RODRÍGUEZ

Por otro lado, cuestionado sobre si hay algún avance, a la espera de la reunión de este martes, en relación con la seguridad ante el posible paso de cofradías por la calle Tejón y Rodríguez, que está afectado por una obra, ha garantizado que desde el Ayuntamiento "se está muy atento y se seguirá estando".

A juicio de De la Torre, "la clave" es que en las procesiones por esa zona, con su anchura, "no debe ir público al lado, ni puede haber público al lado, por lo cual no hay ningún problema".

Por otro lado, ha recordado que la empresa responsable de la edificación "ha tomado las medidas para que la valla tenga un capacidad de aguante importante", ha dicho, asegurando que "no debe haber ningún tipo de presión sobre la misma, y entiendo que de esa forma y ese recorrido no hay ningún problema", insistiendo en que "lo que no tiene que haber es peso sobre la valla lateral".

En cualquier caso, ha reiterado, "se han tomado las medidas para que tenga una capacidad de aguante importante, pero como no debe haber ninguna --presión--, no debe de haber ningún problema", ha concluido.