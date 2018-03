Sucesos.-Minuto de silencio y luto oficial "como testimonio del dolor de Martos" por el vecino fallecido

19/03/2018 - 13:08

Un minuto de silencio y el decreto de tres días de luto oficial han servido para testimoniar el "dolor del pueblo de Martos" (Jaén) por la muerte del vecino de 23 años que falleció el pasado sábado al ser arrastrado por el agua en el Carril del Alamillo cuando circulaba con su moto.

MARTOS (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

En una breve sesión celebrada este lunes con carácter extraordinario y urgente, la Corporación municipal ha querido expresar su pésame a los allegados del joven así como su agradecimiento a quienes participaron en el dispositivo de búsqueda que se articuló el sábado por la tarde tras conocerse su desaparición y que finalizó este domingo al encontrarse su cuerpo sin vida.

El alcalde, Víctor Torres, ha leído la propuesta de acuerdo, apoyada por todos los grupos, "como testimonio del dolor del pueblo de Martos por el accidente ocurrido en la tarde del pasado sábado" como consecuencia del temporal.

En primer lugar, se ha declarado luto oficial desde las 12,00 de este lunes hasta la misma hora del próximo día 22 y las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta, en el caso del exterior, mientras que en el interior lucirá con un crespón negro.

Junto a ello, se ha manifestado "la condolencia y solidaridad del pleno del Ayuntamiento y todos los vecinos de Martos a los familiares y amigos de Rafael Bermúdez Moreno".

Igualmente, ha mostrado su "más sincero y profundo agradecimiento a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a través de la Guardia Civil y sus grupos especializados" que intervinieron en la búsqueda, así como a los grupos GREA del 112 de la Junta, la Policía Local, Protección Civil de Martos y Jaén, Cruz Roja y a todos aquellos voluntarios que participaron en el operativo.

En este sentido, Torres ha puesto de relieve "el dispositivo que se montó desde el minuto uno" y "con unas condiciones totalmente adversas" para localizar al joven en unas "horas de una impotencia importante" que lamentablemente terminaron con el hallazgo de su cadáver.

Una vez finalizado el pleno, se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento. Junto al alcalde y los miembros de la Corporación, han asistido, entre otros, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María Paz del Moral, y la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina.

Esta última ha afirmado que "se han puesto todos los recursos que había en nuestras manos para llevar a cabo esta operación" de búsqueda. "Deseábamos que el desenlace hubiera sido otro", ha señalado no sin unirse "al dolor de este pueblo".

Además, ha mostrado su agradecimiento tanto a los 54 efectivos de diferentes especialidades de la Guardia Civil como a Protección Civil, Policía Local, responsables municipales y voluntarios que han trabajado para encontrar a su vecino.

También ha asistido el capitán del Puesto de la Guardia Civil en Martos, José Martín, quien ha apuntado que la orografía "dificultaba mucho las labores de búsqueda", al tiempo que ha subrayado que "en este tipo de casos no se escatima en medios".

Ha valorado, asimismo, la implicación "espectacular" de los vecinos hasta el punto de tener que "pedir a personas que no estuvieran habituadas para desenvolverse por este tipo de terreno que no participasen" y "no se pusiera en peligro la vida de nadie".

"Tuvimos que descartar la participación de muchas personas y aún así creo que superaron los 200 voluntarios en las labores con el trágico desenlace que hemos tenido", ha comentado el capitán Martín.