PP asegura que si Carmena no cesa a Arce y ediles que actuaron como "agitadores" en Lavapiés, debe dimitir

19/03/2018 - 13:06

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado tras los disturbios de Lavapiés acaecidos el pasado jueves que si la alcaldesa, Manuela Carmena, no cesa a la concejala-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, ni a los ediles que actuaron como "agitadores" en estos disturbios, será ella quien deba dimitir.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Los hechos ya no ofrecen duda. Tenían la información de que se había producido la muerte (del mantero senegalés Mame Mbaye) por causas naturales, la pregunta es ¿por qué secuestraron esa información, por qué no intentaron tranquilizar, sino que lanzaron tuits irresponsables, como Arce, Maestre (portavoz del Gobierno municipal), que hablaban de investigaciones pero no de apoyo a la Policía Municipal?", se ha preguntado el portavoz popular tras asistir este lunes a una Junta de Portavoces en el Edificio de Grupos.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid llevará al próximo Pleno de Cibeles una moción de urgencia por la que buscan "mostrar el apoyo a los servicios públicos municipales y, en especial, a la Policía Municipal", así como "condenar los incidentes" ocurridos ayer en Lavapiés.

La propuesta de los populares también recoge trasladar el apoyo de los grupos del Pleno a la familia y amigos del fallecido, aclarar los hechos ocurridos entorno a su muerte y solicitar tanto a la alcaldesa como al equipo de Gobierno municipal "la prudencia necesaria ante estas situaciones, evitando lanzar mensajes tibios o declaraciones equívocas".

Almeida ha apostado por el "consenso y la unanimidad en la oposición" entorno a las mociones que se presenten sobre los disturbios de Lavapiés, ya que lo contrario "sería trasladar una imagen de división en este punto que no conviene". En este sentido, ya han realizado un ofrecimiento tanto a PSOE como a Cs, que se han mostrado favorables, según Almeida, al diálogo.