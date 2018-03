PSOE ve "mezquino" que el PP intente trasladar que ellos "no están con las víctimas sino con los asesinos"

19/03/2018 - 13:05

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha tildado este lunes de "mezquina" la postura del PP en la concentración convocada este domingo en varias ciudades españolas en apoyo a la prisión permanente revisable, al intentar trasladar que los socialistas "no están con las víctimas sino con los asesinos", algo que "no se lo cree nadie porque no entra en la cabeza".

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

Este domingo unas 6.000 personas, según la Policía Nacional, apoyaron con su presencia en la concentración convocada en la plaza de las Monjas de la capital a las familias de víctimas, entre los que se encontraban el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés; el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer; los padres de Marta del Castillo; la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, y familiares de María y su padre Miguel Ángel, entre otros, los cuales aperlaron a la conciencia de los políticos para que mantengan esta figura penal.

"Respetamos esta concentración convocada por una parte de la ciudadanía", ha remarcado el socialista, quien ha insistido en que su grupo "no se da por aludido" y no entiende que la misma "haya sido dirigida hacia el PSOE".

A su juicio, es "mezquino utilizar el dolor de las víctimas para hacer política y captar votos". Por ello, ha mostrado su máximo respeto a todas las manifestaciones, también a las de las mujeres y pensionistas, que entienden que "no fueron dirigidas al PP, que no estuvo, sino que son reivindicaciones de ciudadanos que entienden que se le están vulnerando sus derechos".