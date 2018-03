Pericay censura que el Parlament no haya "reaccionado" tras la pancarta de Arran en la que lo tildaban de fascista

19/03/2018 - 13:34

El portavoz parlamentario de Cs cree que está "fuera de lugar" que Cort llame a la ciudadanía a movilizarse en defensa de Valtonyc y de la libertad de expresión

PALMA DE MALLORCA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Cs, Xavier Pericay, ha censurado que el Parlament no haya "reaccionado" tras la pancarta que colgó Arran el pasado miércoles en s'Hort del Rei de Palma con su retrato junto al del ex presidente del Govern balear y actual senador del PP, José Ramón Bauzà, y el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, llamando a "ahogar el fascismo". "Cuando un senador es tildado de fascista de forma gratuita y señalado, aquí no ha habido ninguna reacción", ha declarado.

En esta línea, Pericay ha criticado en rueda de prensa que no ha recibido ningún comunicado por parte del Parlament ni "una simple llamada", por lo que ha manifestado que "es curioso" porque "aquí se están haciendo muchas leyes que promueven sanciones de todo tipo". "Las instituciones tienen que ser responsables de lo que hacen o, en este caso, de lo que dejan de hacer", ha señalado.

"Desgraciadamente vivimos en el mundo en el que vivimos y las instituciones se comportan como se comportan", ha expresado Pericay. En este sentido, ha creído que estaba "totalmente fuera de lugar" que Cort haya realizado este lunes un acto en el que ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de Valtonyc y de la libertad de expresión.

Por su parte, el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, presentó el jueves una denuncia ante la Policía Nacional contra Arran "por amenazas, injurias e incitación al odio y a la violencia contra su persona".

Actúa señaló que, tras la condena por parte del Tribunal Supremo al rapero Valtonyc, se han incrementado las amenazas hacia Campos y, por ello, denunció los hechos "para demostrar que la incitación al odio y a la violencia tienen que combatirse con los instrumentos del Estado de Derecho".