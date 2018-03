Madrid. carmena descarta ceses por lavapiés: "nadie ha tenido una actitud que genere reproche"

19/03/2018 - 13:32

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, descartó este lunes que vaya a cesar a ningún concejal por los disturbios producidos en Lavapiés. "¿Dimisión de quién, si nadie ha tenido ninguna actitud que genere ningún tipo de reproche?", devolvió la pregunta a los periodistas que le inquirieron por esta posibilidad.

Después de firmar un convenio para la gestión de la ermita de San Antonio de la Florida, Carmena realizó su primera valoración de los hechos sucedidos tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbayé el jueves por la tarde, mientras ella estaba en París, por una dolencia cardíaca que algunos miembros de Ahora Madrid y Podemos parecieron vincular a una persecución de la Policía Municipal, el sistema capitalista o la "xenofobia institucional".

La alcaldesa enjuició que "la gestión que hizo el Ayuntamiento fue correcta", que la Policía Municipal y el Samur "actuaron muy bien y con celeridad", y dijo que lamenta "muchísimo" los "altercados" posteriores a la muete de Mbayé, que fueron "inaceptables" y no pueden "volverse a repetir" porque afectaron a todos los vecinos y agentes municipales, y de los cuales, a la espera de conocer el atestado policial, culpó a "personas ajenas al barrio de Lavapiés".

Sobre las declaraciones el viernes de la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, las calificó de "muy claras" en zanjar que la muerte del senegalés "nada tuvo que ver con intervención alguna de la Policía", para cuya actuación dijo no tener "más que palabras de apoyo y elogio". Según dijo, "desde el primer momento" se aclaró desde el Ayuntamiento que no había tenido nada que ver con la muerte.

La alcaldesa reconoció que el viernes "desde primeras horas de la mañana se conocía" que la muerte de Mbayé tuvo que ver con una dolencia congénita, pero explicó que se quiso hacer con varios portavoces (finalmente hablaron Higueras, Barbero y el concejal presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño), y que "no había coincidencia". "Se quiso buscar una estructura clara de comunicación con la solemnidad y oportunidad con las que se hacen las ruedas de prensa en el Ayuntamiento", sentenció.

Carmena restó importancia a los tuits de los concejales de Ahora Madrid y en cambio se la dio toda a la situación de los inmigrantes sin papeles, que "no es un tema de Madrid" sino del mundo, pero es "un drama terrible" al que se ha de "buscar soluciones", porque "los inmigrantes que no tienen estatus legal no pueden acceder a un contrato de trabajo y eso hace que tengan que tener actividades ilegales como las de los manteros, y eso es un problema" que las sociedades avanzadas no pueden aceptar.

"Me dirijo con todo mi calor al Ministerio del Interior para que nos ayuden a buscar una solución", repuso, subrayando después que "eso es lo realmente trascendente", que hay ciudadanos que viven la "situación indeseable" de que "no tienen todos los derechos" que tiene el resto.

En esa línea, dijo que si tres sindicatos policiales van a presentar una querella por delitos de odio contra la concejala Rommy Arce, que fue quien habló de "xenofobia institucional", ellos "sabrán lo que hacen y por qué", pero añadió que ella es "partidaria del entendimiento" y de buscar soluciones dialogando. "No es buen sistema que las disensiones, incomprensiones, disgustos entre colectivos se resuelvan por medio de querellas", rechazó, asegurando haberse reunido hoy mismo con mandos policiales, con los que sólo reveló haber hablado de "cómo se ha aclarado el problema".

De los comentarios de sus ediles en Twitter dijo que "están en su derecho de expresar cualquier opinión que les parezca" y descartó cesarles o pedirles la dimisión, como le ha reclamado el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida. "¿Dimisión por qué? ¿De quién, si nadie ha tenido ninguna actitud que genere ningún tipo de reproche?", preguntó.

