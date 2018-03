Ferrando (PP) espera que Mayte Pérez explique al Pleno de las Cortes si el PSOE apoya un pacto estatal por la Educación

19/03/2018 - 13:48

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, María José Ferrando, ha exigido a la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, que informe a las Cortes, en la comparecencia que ha solicitado para la sesión plenaria de este jueves, si el PSOE y ella misma apoyan la negociación y firma de un pacto estatal por la Educación.

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

Ferrando quiere saber el motivo de la "repentina decisión" del secretario general federal del PSOE, Pedro Sánchez, de abandonar la Subcomisión del Congreso de los Diputados que abordaba este tema.

En rueda de prensa este lunes, ha preguntado si la consejera apoya la firma de un pacto nacional, considerando que su voluntad "era nula", tanto en el ámbito autonómico como estatal, cuando el 31 de agosto compareció en la sede del PSOE federal anunciando, con otros líderes socialistas, que el otoño sería caliente en Educación.

"Es imprescindible solventar cuanto antes este enigma si se quiere hablar de un pacto aragonés", ha continuado Ferrando, quien ha expresado que la inversión de la Comunidad Autónoma por alumno "es muy baja, está a la cola de España, algo incomprensible".

La diputada del PP se ha preguntado "qué ha ocurrido" para que "se resquebraje" la base de este acuerdo con la salida del PSOE de la Subcomisión del Congreso, negando que falte financiación, como ha aducido el Grupo Socialista, que ha abandonado este órgano "antes de llegar a un acuerdo en equidad, inclusión, carrera docente, formación profesional o el sistema de becas y ayudas".

"Este inesperado abandono obedece a una decisión estratégica que nada tiene que ver con el pacto" y responde a la política del "no por el no" de Pedro Sánchez, ha opinado Ferrando, indicando que es la misma estrategia planteada por el PSOE en otros temas, como las pensiones o los Presupuestos Generales del Estado, y cuyo objetivo es "calentar la calle, algo que la sociedad no debe consentir".

Los populares "no vamos a abandonar la Subcomisión" del Congreso porque "este partido no tira la toalla", ha advertido Ferrando, quien ha avanzado que el PP presentará "una propuesta reformista con la valentía, el compromiso, la seriedad y la responsabilidad que se espera de un partido de Estado; lo contrario de lo que está haciendo el PSOE".

La parlamentaria del PP ha dicho que "no sabemos cómo va a afectar al pacto educativo aragonés" la actitud de Sánchez, debido a las "numerosas incertidumbres" que genera.

SEGUIR TRABAJANDO

Además, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno autonómico a solicitar a todos los Grupos del Congreso "su compromiso para seguir trabajando" en la Subcomisión "con el objetivo de elaborar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación".

Ha expuesto que "la sociedad española demanda a los políticos algo que es más necesario que nunca", este pacto, para poner fin a "los vaivenes, las diferencias entre comunidades autónomas y la incertidumbre que está generando el sistema educativo español", recordando que el PP concurrió a las últimas elecciones generales con la propuesta de alcanzar este pacto a partir de los derechos consensuados en la Constitución, el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza.

Ha mencionado algunos pasos dados por el Gobierno de España de Mariano Rajoy, como la disponibilidad total de suspender, con carácter transitorio, los efectos académicos de las evaluaciones finales de Bachillerato --denominadas reválidas-- hasta que se alcanzara el pacto y la aprobación de un Real Decreto para ampliar el calendario de implantación de la LOMCE, con el apoyo de PSOE y Cs.

María José Ferrando ha explicado que el 25 de noviembre de 2016 el PP del Congreso cerró un acuerdo con PSOE y Cs para crear esta Subcomisión, que comenzó a trabajar el 21 de febrero de 2017 hasta el día de hoy, compareciendo más de 80 expertos en Educación y trabajando en la elaboración de un informe basado en 15 ejes acordados.

A esto se suma la Ponencia del Senado y la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la comparecencia del ministro de Educación el 27 de marzo del año pasado, donde aseguró que el Pacto por la Educación debería ir acompañado de una financiación "estable y previsible a lo largo del tiempo".

El Grupo del PP del Congreso ha propuesto realizar una inversión inicial con un suelo de 5.000 millones de euros hasta 2025, "la mayor inversión hasta el momento", siempre condicionada a las medidas que se aprueben en el pacto, a lo que se añadiría un fondo para "la cohesión y la calidad" de la Educación.