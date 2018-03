El Gobierno espera llevar este miércoles al Consejo de Gobierno la Ley de crédito extraordinario

19/03/2018 - 13:54

El portavoz parlamentario del PSOE, Marcelino Marcos, ha manifestado este lunes tras la Junta de Portavoces, que Ejecutivo regional tiene previsto llevar al consejo de Gobierno de este miércoles el proyecto de ley de crédito extraordinario, por un importe de 111 millones de euros.

OVIEDO, 19 (EUROPA PRESS)

Marcelino Marcos ha indicado que "esperan y desean que la posterior tramitación parlamentaria se lo más rápida posible", para poder poner en funcionamiento esos recursos.

"Quiero pensar que el resto de grupos parlamentarios están interesados en buscar y alcanzar un acuerdo y por supuesto en que se tramite de una manera rápida", ha dicho Marcos, que ha indicado que desde el Gobierno se sigue dialogando y que ha destacado que "ya se mirará cuál es la solución a plantear para agilizar la tramitación".

Y es que el parón de Semana Santa y la suspensión del pleno del 5 y 6 de abril a petición del PP podría retrasar el trámite parlamentario aún más.

Los 'populares' han insistido en que la disposición de su grupo a dialogar y llegar a un acuerdo es "total" y ha manifestado que "quizás es el PSOE el que no quiere profundizar en esa negociación". *"Las negociaciones se pueden llevar a cabo en cualquier momento y no tiene porque ser en sesión plenaria", ha manifestado el diputado Matías Rodríguez, en referencia al posible retraso de la tramitación toda vez que su grupo ha pedido suspender el pleno de la primera semana de abril.

El portavoz de Podemos, el portavoz Emilio León, ha insistido en que su grupo es favorable a que se apruebe una ley de crédito pero la misma debe contener mejoras tangibles en la red educativa de 0 a 3. No obstante León no ha manifestado si su grupo está dispuesto o no a aprobar esta Ley en el trámite de urgencia y por lectura única.

En este sentido el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha insistido en que su grupo está preocupado por este retraso y ha indicado que "es urgente presentar en la Junta el Crédito cuanto antes, con una mayoría solvente".

"Debe gestionarse, probablemente por el procedimiento de urgencia y por lectura única. De no ser así, junto al bloqueo de la financiación por parte del Gobierno central y por la nueva ley de contratación, las contrataciones de las inversiones se retrasan a la segunda parte del año", advirtió Llamazares.

Sin embargo desde Foro Asturias, su portavoz Cristina Coto, ha manifestado que su grupo rechaza que se opte por la aprobación por lectura única. "Los plazos y el ritmo lo marca el Gobierno. En todo caso Foro no está dispuesto a aprobar un creditazo de 111 millones de euros por el trámite de lectura única", ha dicho Coto.

La diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, ha indicado que su grupo sigue a la espera de una respuesta del Gobierno a las propuestas presentadas por su grupo a esa Ley de Crédito. No obstante Sánchez ha indicado "que a tenor de los números que se les presentan da la sensación de que el Gobierno ya ha llegado a un acuerdo con el PP".