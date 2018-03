PP-A denuncia una "artimaña" de la Junta al licitar ambulancias sin los técnicos que dicta la norma y urge explicaciones

19/03/2018 - 14:09

El PP-A ha denunciado este lunes un nuevo "recorte" en materia sanitaria por parte del Gobierno andaluz de Susana Díaz, quien mediante una "artimaña para saltarse la ley" se ha "inventado" una modalidad de ambulancias que no requiere de los técnicos de emergencias que recoge la normativa, extremo por el exige explicaciones inmediatas a la jefa del Ejecutivo andaluz y a la consejera del ramo, Marina Álvarez.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de manifiesto, en rueda de prensa, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, y la portavoz de Sanidad en el Parlamento, Catalina García, que han criticado la licitación de la modalidad de ambulancia A1EE, no asistencial y con equipación especial, y que, como han denunciado, no se pueden utilizar para trasladar enfermos de accidentes y urgencias.

A su juicio, el Gobierno andaluz, al licitar este tipo de ambulancias, pretende "suplir lo que ahora es ilegal" pues esta modalidad de transporte terrestre de emergencias "evita llevar los técnicos que corresponde" según el decreto 836/2012 del 25 de mayo, con lo que entienden que busca "cubrirse las espaldas".

En este sentido, García ha recordado que ya en julio del 2016 el PP-A reclamó a la Consejería de Salud explicaciones tras conocer que se iban sacar nuevos pliegos de adjudicación de los servicios de las ambulancias, "para saber si cumplían el decreto o si íbamos a tener incidencias como las que ahora denuncian los profesionales, ambulancias tipo B que funciona con sólo un técnico de emergencias sanitarias".

"La Junta ha hecho una huída hacia delante", ha abundado la parlamentaria popular, que ha relatado que "puesto que sabía que no cumplía la legislación, se ha inventado un nuevo tipo de ambulancia que no recoge el decreto, la llama A1EE, y pone el material sanitario pero no la dota de los dos técnicos que la obliga el real decreto".

De este modo, el PP-A cree que el Gobierno andaluz "se salta con esta artimaña la ley, inventándose un tipo de ambulancia que sigue siendo no asistencial y que van a usar para atender emergencias de Andalucía".

García ha explicado que estas condiciones ya se reflejan en los pliegos planteados en las provincias de Córdoba y Jaén, "y que están denunciados", toda vez que ha hecho hincapié en que "mientras que no se licita ninguna ambulancia tipo B --con soporte vital básico utilizadas para las emergencias--, se han licitado 43 del tipo A1EE, con lo que intentan sustituir las asistenciales por las no asistenciales".

"Una ambulancia no asistencial no puede recoger a un enfermo que ha sufrido un accidente", ha apostillado antes de insistir en que el Gobierno andaluz debe dar explicaciones inmediata por estas circunstancias.

"TRASVASE" DE AMBULANCIAS

De otro lado, la portavoz de Salud del PP-A también se ha hecho eco de otra denuncia de los técnicos de emergencias sanitarias que alertan de que "ambulancias adjudicatarias de servicios en Andalucía aparecen en el listado de otras comunidades autónomas para la prestación de un mismo servicio" como Murcia o Extremadura, produciéndose un "trasvase" de este transporte de emergencias entre las regiones.

Así, ha asegurado que hay ambulancias con matrículas recogidas en el contrato adjudicado "en Murcia y en Andalucía a la vez". Y así, ha puesto el ejemplo de una ambulancia que, estando "adjudicataria en Murcia, estaba haciendo un servicio en Badajoz y al querer hacer una reclamación el usuario, le dieron la hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía".

García ha asegurado que el Gobierno de Susana Díaz está al tanto de esta circunstancia porque fue denunciada en diciembre por los técnicos en la Consejería de Salud, "que no ha contestado", mientras ha explicado que el Defensor del Pueblo "ha abierto diligencias este 5 de marzo".

De este modo, el PP-A ha alertado de que este "trasvase" de ambulancias entre comunidades autónomas "detrae" servicio a los andaluces, situación por la que también exige explicaciones a la Junta en el Parlamento pues supone un "déficit" en la atención asistencial que se presta en la región.

"Si las ambulancias que tienen que estar prestando servicio en Andalucía están en otras comunidades autónomas, ¿qué pasa con los enfermos andaluces? ¿A cuántos andaluces se está poniendo en peligro con estas prácticas que la Junta conoce?", se ha preguntado García.

Por último, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A ha recalcado que estas circunstancias ponen de relieve que el Gobierno de Susana Díaz "está de espaldas a las necesidades de los andaluces y pone en jaque su cobertura sanitaria por criterios economicistas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Susana Díaz "ya no tiene dónde mirar" pues esto es fruto "puro y duro" de su gestión, por eso cree que debe dar explicaciones de lo que ocurre con la sanidad en Andalucía. "Esta es una denuncia más de los andaluces sobre su nefasta gestión, sobre incumplimientos de la legislación actual y sobre una tomadura de pelo del Gobierno andaluz en materia sanitaria", ha zanjado.