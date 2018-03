Madrid. la dirección nacional de cs pide al psoe que no "encubra el mal gobierno" de podemos en madrid

19/03/2018 - 14:10

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La dirección nacional de Ciudadanos ha pedido este lunes al PSOE que no "encubra el mal gobierno" de Podemos en Madrid y que respalde la comisión de investigación para aclarar la actuación de varios dirigentes de Ahora Madrid de la formación que dirige Pablo Iglesias ante los disturbios del pasado viernes en el barrio de Lavapiés.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, anunció públicamente esa petición para crear una comisión de investigación, y el secretario general de la formación, José Manunel Villegas, la respaldó en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido denunciando la actitud "irresponsable" de algunos integrantes del equipo municipal de Ahora Madrid.

Ese comportamiento, aseguró, ha perjudicado a la ciudad, a los vecinos y a la imagen del barrio, no solo por ausencia de "explicaciones claras" sino incluso por "mentiras que se pueden haber vertido" sobre la actuación de la Policía Municipal, a la que desde el gobierno de Ahora Madrid no solo no se ha defendido sino que se ha incidido en "acusaciones infundadas" ante el "silencio" de la alcaldesa, Manuela Carmena, durante días. Ciudadanos confía en que el PSOE "deje de apoyar" a Ahora Madrid y se ponga del lado "de quienes queremos claridad" para esclarecer responsabilidades políticas en lo ocurrido.

(SERVIMEDIA)

19-MAR-18

CLC/gja