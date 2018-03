Rubalcaba reconoce que no fue a la 'escuela de gobierno' por el veto a valenciano

19/03/2018 - 15:16

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció este lunes expresamente que no acudió a la llamada de Pedro Sánchez para asistir a la escuela de 'Buen Gobierno' por el "veto" de la Ejecutiva federal a Elena Valenciano para que optase por el puesto de líder de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo.

"No podía ir", dijo, porque "plantearon una escuela de unidad cuando la unidad se traducía en que mi número dos estaba siendo vetada para ser un puesto en Europa", afirmó Rubalcaba en una entrevista en la radio escuela M21 recogida por Servimedia, cuando se le preguntó por su ausencia en el cónclave que los socialistas han celebrados estos últimos cuatro días en Madrid y que Sánchez presentó como la "visualización de que esta unidad (en el partido) está recompuesta" tras las primarias.

El exministro socialista fue claro y no se amparó en motivos de agenda para justificar su ausencia, como alegó el expresidente Felipe González para no acudir, sino que "no entendía" que la dirección no avalase a Valenciano para ese puesto cuando era algo "muy bueno para el PSOE" porque era un puesto de peso y ella una persona "muy reputada y considerada en Europa".

"No entendí eso si no es en clave estrictamente personal: Vetan a Elena porque fue mi número dos. Y, en esas condiciones, yo no puedo estar puedo ir a un sitio donde dicen que hay unidad, porque unidad consiste justamente en lo contrario", explicó Rubalcaba sobre su ausencia ligando a la situación que vivió los días del anuncio de este cónclave la que fue vicesecretaria general del PSOE cuando él lideraba el partido.

Rubalcaba recordó que él ganó un congreso del partido y "sabe" lo que es hacer una Ejecutiva, y que "coser es eso, sumar, y sumar es admitir que la gente puede pensar distinto". "Si alguien me llama voy, pero alguien si me llama para hacer algo con lo que no estoy de acuerdo no puedo ir", aunque "nadie puede dudar de mi lealtad con mi partido".

Tras dejar claro que el "no tiene mando en plaza" y que no reclama "nada", sentenció que "cuando afectan a los tuyos" las cosas cambian, por lo que ir a "una cosa de unidad, el mismo que día que, sin explicación ninguna, vetan a tu número dos, no me pueden pedir eso". "Las organizaciones son muy importante, pero las personas más", concluyó.

El día que Sánchez anunció esta escuela de 'Buen Gobierno', el pasado 20 de febrero, la presentó como un evento que servirá para la "visualización de que esa unidad (dentro del PSOE) está recompuesta", después de que ninguno de ellos le apoyara en el pasado proceso de primarias, porque reuniría a todos los exlíderes del PSOE, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia.

En esos días se hablaba de que la dirección del PSOE no respaldaba que Valenciano se postulara para presidir el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo y, pese la afirmación de Sánchez de que todos los exlíderes habían confirmado su asistencia –salvo González pendiente de agenda-, Rubalcaba ya se distanció y nunca confirmó que acudiría.

