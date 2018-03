Vecinos de Lavapiés apoyan actuación policial y piden al Ayuntamiento que "no les pongan en punto de mira de violentos"

19/03/2018 - 16:07

La Plataforma Barrio de Lavapiés ha apoyado y reconocido este lunes la labora realizada estos días por la Policía Nacional y Municipal en la zona y ha exigido al Ayuntamiento que "si no quieren ayudar a resolver los problemas de Lavapiés, por lo menos no les pongan en el punto de mira de los violentos".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En un comunicado lanzado esta mañana, la plataforma vecinal ha afirmado que ellos "no son ni quieren ser el campo de batalla de los réditos políticos de nadie, ni de los violentos y tampoco de los antisistema, los cuales no fueron invitados por los vecinos del barrio".

"Somos vecinos pacíficos que no insultamos, ni lanzamos piedras y/o sillas a la Policía, ni alentamos a nadie a hacerlo, no quemamos sucursales bancarias. No rompemos mobiliario urbano, no quemamos contenedores ni ponemos en pelibro la vida de ninguno de nuestros vecinos. Conocemos nuestros problemas y estamos capacitados para acudir a las instituciones para que nos ayuden, las cuales no siempre están a la altura de la resolución de los mismos", han dicho.+

Por otro lado, la Plataforma pide a los políticos y a los medios "coherencia y responsabilidad" y que a su juicio "calentaron los ánimos innecesariamente", y a los que ruegan que "dejen de generalizar". "Nosotros también somos vecinos", han subrayado.

Por último, estos vecinos han apoyado a los agentes de la Policía y a todos los profesionales que trabajaron en el operativo de seguridad y emergencias durante los disturbios de la semana pasada porque "ellos sí que estuvieron a la altura".