Actúa Baleares tilda de "bochornoso" el acto de Cort en apoyo a Voltonyc

19/03/2018 - 16:30

Campos: "Palma no se merece tener a unos representantes públicos que no respetan el Estado de derecho"

PALMA DE MALLORCA, 19 (EUROPA PRESS)

Actúa Baleares ha tildado de "bochornoso" el hecho de que el Ayuntamiento de Palma haya convocado este lunes una rueda de prensa para "pedir oficialmente la absolución del rapero Valtonyc condenado por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, y amenazas de muerte, además de anunciar movilizaciones y actividades de homenaje con cargo al erario público".

Así lo ha expresado la formación en un comunicado en el que también se ha criticado que el alcalde de Palma, Antoni Noguera, haya "cedido la sala de prensa al condenado para que él, y su grupo de apoyo formado por representantes de grupos de extrema izquierda separatista, llamaran a desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo, entrando incluso en calificativos tales como tribunal franquista".

En este sentido, el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, ha declarado que "Palma no se merece tener a unos representantes públicos que no respetan el Estado de derecho".

"Hoy hemos asistido a un acto de apoyo a un delincuente que no solo anima a que me corten el cuello o me arranquen la yugular sino que celebra los asesinatos de ETA y anima a seguir cometiéndolos. Me imagino como se debe sentir en este momento la familia Salvà-Lezaún, residente en Palma, cuyo hijo, el guardia civil Diego Salvà, fue asesinado por ETA con un coche bomba, así como todos los familiares de las víctimas de ETA en este país", ha expresado Campos.

La formación ha criticado que se vaya a "destinar dinero de todos los ciudadanos para homenajear a un delincuente que, textualmente, brindaba con champán cada vez que explota un puto Patrol de la Guardia Civil".

Asimismo, Actúa Baleares ha subrayado que no se debe permitir que las instituciones "estén en manos de antisistemas y extremistas, que se alinean e identifican con delincuentes y pro etarras".

Finalmente, la formación ha anunciado que estarán atentos a la "utilización del dinero público para este tipo de actividades anunciadas por si pueden incurrir en malversación de caudales públicos o prevaricación".