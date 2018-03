El Museo Picasso se une un año más al MaF. Festival de Málaga

19/03/2018 - 17:00

El Auditorio del Museo Picasso Málaga (MPM) abre sus puertas un año más al MaF. Málaga de Festival, evento que reúne a diversas disciplinas artísticas en torno al hecho cinematográfico, y que se celebra como antesala del 21 Festival de Málaga. Cine en Español.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

El MaF Málaga y el Museo Picasso Málaga consolidan así sus lazos presentando un nuevo ciclo de conciertos y un coloquio, según han informado este lunes desde la pinacoteca malagueña, apuntando que la entrada a las actividades es libre y gratuita hasta completar aforo.

Así, el ciclo 'Playing Picasso II' comenzará el viernes 23 con un programa doble que abrirá a las 20.30 horas con Ricci & Pobre, el dúo napolitano-malagueño formado por Martina Mollo (piano y voz) y Carlos Moratalla (guitarra y voz), que invitará a profundizar en la vida y obra de Pablo Ruiz Picasso.

Clásicos de la música italiana como de Lucio Dalla o Pino Daniele, temas de Camarón y composiciones originales harán un recorrido musical ilustrado por obras del pintor malagueño y breves relatos de su vida, haciendo especial hincapié en su relación con las mujeres, el impacto y la polémica de su obra a nivel estético o los lugares en los que vivió.

A las 21.30 horas se subirá a las tablas Marem Ladson, cantante estadounidense-española nacida en Ourense hace ahora 20 años. Su música se pasea por el folk, el rock y el pop, y su talento y voz se evidencian en sus singles 'All my storms' y en 'Shades of blue', adelanto de su primer LP que verá la luz esta primavera de la mano de Brian Hunt bajo el sello Mont Ventoux.

Según han indicado desde el museo en un comunicado, el sábado 24 será el turno de Pablo Contreras/Saul Wes, que a las 21.30 horas ofrecerán el espectáculo 'Asa Nisi Masa', diseñado especialmente con motivo de la actual exposición del MPM 'Y Fellini soñó con Picasso'.

Partiendo de esa frase de 'Ocho y medio', el músico Contreras y el artista Wes harán realidad parte de la poética de esta película del director italiano, cada uno desde su ámbito de trabajo, "para que ambas disciplinas converjan en la vanguardia, a lo Picasso".

Asimismo, sobre '¿Cómo influyó la música en nuestra sociedad durante la década de los 80?' debatirán el jueves 5 de abril a las 20.00 horas Jesús Ordovás, Jaime Urrutia, May Paredes y Javier Ojeda, cuatro nombres propios de la historia cultural del país.