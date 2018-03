La Facultad de Ciencias Empresariales acoge la II 'Business Week' para acercar el mundo laboral al alumnado

19/03/2018 - 17:27

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva acoge desde este lunes y hasta el próximo día 22 la segunda edición de la 'Business Week'. A lo largo de estos días, el centro acogerá en sus instalaciones a profesionales pertenecientes a distintas empresas, de ámbito local y nacional, quienes, a través de una serie de acciones como conferencias, mesas redondas y otras actividades lúdicas, darán a conocer en primera persona su experiencia profesional a los estudiantes.

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Onubense en una nota de prensa, esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Federación Onubense de Empresarios, el Centro Andaluz para el Desarrollo Empresarial (CADE), el Colegio de Economistas de Huelva, el Consejo Social de la UHU y las cátedras externas como la Aiqbe, Aguas de Huelva, Cepsa y Andalucía Emprende. El acto inaugural ha contado con la presencia de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y el decano de la Facultad, Tomás Escobar.

Tomás Escobar ha señalado que "el objetivo de esta semana es acercar la realidad de la empresa a los estudiantes, de manera que los ponentes puedan transmitirles de forma directa tanto su experiencia como sus consejos referentes al mundo laboral y girará en torno a cuatro ejes principales: emprendimiento y empleabilidad; formación y mejora continua; iniciativa y talento, y recursos y competencias profesionales". La celebración de esta actividad muestra también la "estrecha colaboración y apoyo existente entre la Facultad y el tejido empresarial, tanto a nivel local como nacional".

Por su parte, María Antonia Peña ha afirmado que la "Facultad de Ciencias Empresariales es el lugar donde se genera el conocimiento científico y riguroso del mundo de la empresa y todo lo que ese mundo comporta, nacido de la propia aportación del profesorado y de los investigadores de esta Facultad".

Pero todo ese conocimiento que se genera en estas aulas y en estos despachos, a su juicio, "no sería completo si no contáramos con el mundo exterior, con el que la Universidad de Huelva está en constante conexión, muestra de ello es que en la UHU rara es la semana que no se celebra un encuentro entre el mundo de la empresa y el mundo de la academia".

La rectora ha animado a los estudiantes a sacar el mayor provecho de estas jornadas, durante las que "vais a tener la oportunidad de tomar contacto directo con las personas que están al frente de la gestión empresarial, con aquellos que en su día se lanzaron al mundo del emprendimiento, con el reto de crear una empresa, gestionarla, dirigirla y llevarla a buen fin", ha dicho.

De este modo, María Antonia Peña ha remarcado que "el conocimiento que se traslada en estas aulas no sería nada si no contáramos también con la realidad de lo que existe fuera".

Las jornadas han arrancado con una conferencia sobre 'Estrategias y oportunidades en el sector turístico', de la mano de José Antonio Farfán, consultor de Deloitte. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda donde se profundizó en el 'Liderazgo de alta dirección: Nadie es mejor profesional que persona' y se entregaron los premios de artículos de opinión del 'Certamen 3 de marzo'.

Por la tarde, intervienen José Luis Trufero, director de Calidad de la empresa salazonera isleña Usisa, que hablará sobre 'Oportunidades de emprendimiento en el sector agroalimentario' y José Luis Zimmerman, director general de la Asociación Española de Economía Digital, que centrará su exposición en 'Digitalización y plataformas'.

Este martes día 5 participarán Juan Francisco Báñez, gerente de Cuna de Platero, y Carlos Méndez, director financiero de Cuna de Platero para explicar las 'Claves de éxito de las cooperativas agrícolas onubenses: conocimientos y competencias profesionales relevantes'. Asimismo, intervendrá Antonio Villanueva, gestor de Comunicación de Coca Cola Iberian Partners, que explicará 'El nacimiento de una nueva marca'.

En la jornada de la tarde, los estudiantes podrán escuchar de la mano de Montserrat Sauci, directora general de Bodegas Sauci, cuestiones relativas a la 'Reinvención en la transmisión de la empresa familiar'.

El miércoles 21, los alumnos dedicarán la mañana a aprender cuáles son las fases de un proceso de selección de personal y las competencias más demandadas en el mercado laboral, entre otros asuntos, mientras que el jueves 22, se desarrollará una ginkana de creación de empresas, organizada por el CADE, en el salón de actos y patios de la Facultad.

Por la tarde, como colofón, se contará con la presencia de Basilio Marquínez y Adolfo García de Seabery que hablarán sobre 'Diseño de soluciones educativas innovadoras basadas en realidad aumentada'.