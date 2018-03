El alcalde de Villaverde replica al PP que aún no ha convocado el pleno ni ha redactado el orden del día

19/03/2018 - 18:02

Después de que el Grupo popular del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla) acusase al alcalde del municipio, José María Martín (PSOE), de "rechazar" de nuevo la inclusión de dos de sus mociones en el orden del día del próximo pleno, el primer edil ha replicado que la denuncia del PP "no tiene sentido", porque el pleno "no ha sido convocado" y tampoco está redactado el orden del día, según sus palabras.

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el socialista José María Martín ha manifestado su sorpresa por las críticas del Grupo popular, sobre todo porque "el pleno no ha sido convocado todavía" y el orden del día de la sesión, a celebrar el jueves, tampoco habría sido elaborado, siempre según el alcalde.

Al respecto, ha precisado que será este martes cuando se celebren "la junta de portavoces y las comisiones informativas", de las que emanará el orden del día de la sesión plenaria del jueves. "No tiene sentido", ha dicho respecto a las críticas del PP, exponiendo que las propuestas del PP aún no han recibido "ni un sí ni un no" de cara a su inclusión en el orden del día.

Por eso, ha retado al PP a mostrar "el orden del día" de la sesión con fecha previa al martes, porque "a día de hoy, ese orden del día no existe".