El 98% de los conductores controlados por la Policía Local cumple la normativa sobre el cinturón de seguridad

19/03/2018 - 18:07

El 98,4 por ciento de los 658 conductores controlados por la Policía Local de Córdoba en el marco de la campaña conjunta con la DGT, desarrollada del 12 al 18 de marzo de 2018 respecto al cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados, cumple la normativa sobre la correcta utilización del cinturón de seguridad.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

Así se extrae de los datos facilitados por la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, donde se puede ver que es el cien por cien el grado de cumplimiento respecto a los Sistemas de Retención Infantil, cuya especial vigilancia también se incluía en la citada campaña, ya que en los 36 casos objeto de inspección los sistemas estaban siendo utilizados correctamente y su instalación y homologación eran asimismo las adecuadas.

También se detalla, acerca de los resultados en el total de 658 vehículo inspeccionados durante la pasada semana, que de las once personas conductoras que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, diez iban al volante de vehículos de transporte de mercancías, mientras que las infracciones por parte de pasajeros que no llevaban cinturón de seguridad se han producido en asientos traseros de turismos.

En total, de 658 personas conductoras inspeccionadas solamente once conducían sin llevar puesto el cinturón de seguridad, lo que supone un 1,6 por ciento, mientras que las 647 restantes sí cumplían con la normativa del cinturón (98,4%).

Respecto a los pasajeros, el cien por cien de los 167 revisados que viajaban en asientos delanteros llevaba correctamente el cinturón de seguridad, mientras que en los asientos traseros, 74 pasajeros sí usaban cinturón (86% de cumplimiento) y 12 personas no lo utilizaban (14% de infracciones).

Sobre los resultados de esta campaña, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente (PSOE), ha valorado que el cien por cien cumple con los sistemas de retención infantil, objetivo esencial de la misma por la prioridad de proteger a los menores, así como la mejora que va lográndose en el grado de cumplimiento, gracias al esfuerzo preventivo y formativo de la Policía Local y las campañas conjuntas con la DGT, y a la toma de conciencia de la ciudadanía en materia de seguridad vial y prevención de accidentes.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno ha indicado que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado en las carreteras de la provincia un total de 6.264 vehículos, en los que viajaban, además de los conductores, 4.912 pasajeros de los que 4.538 eran adultos y 374, de estatura igual o inferior a 135 centímetros.

De la totalidad de los conductores, 6.245 hacían uso del cinturón de seguridad. Entre los pasajeros adultos, 4.525 cumplían con su obligación, alcanzado una cuota de uso del 99,6 por ciento. Por su parte, entre los pasajeros menores de edad, tres de los 374 no hacían uso de un dispositivo de retención ajustado a su estatura. Los datos anteriores suponen un uso del cinturón superior al 99 por ciento en todas las categorías descritas.

El jefe provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas, ha comentado que "aunque durante las campañas de concienciación de la DGT, seguimos registrando un alto porcentaje de uso del cinturón y de los Sistemas de Retención Infantil, no sucede así cuando hablamos de víctimas mortales, ya que durante 2017 fallecieron siete personas que no hacían uso del cinturón".

Por eso, "es necesario seguir insistiendo en que una vez que se ha producido el accidente, el cinturón y la sillita juegan un papel decisivo, y llevar el cinturón de seguridad supone incrementar exponencialmente nuestra seguridad frente al número y gravedad de las lesiones ya que su uso supone disminuir a la mitad el riesgo de muerte", ha apostillado.