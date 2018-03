El Congreso debate mañana las medidas del PSOE para el fallido Pacto educativo, entre ellas la inversión del 5% del PIB

19/03/2018 - 19:04

El PSOE lleva este martes a debate, al Pleno del Congreso, sus principales propuestas para el Pacto educativo, entre las que han incluido un suelo presupuestario mínimo de inversión de, al menos, un 5 por ciento del PIB, el punto que provocó que los socialistas se levantaran de la mesa de negociación de este acuerdo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

A través de una moción, consecuencia de la interpelación que la portavoz de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, dirigió este miércoles al ministro Íñigo Méndez de Vigo, los socialistas buscarán el apoyo de la mayoría de la Cámara un documento que recoge una docena de propuestas dirigidas a mejorar el sistema educativo.

Recuperar el papel de la escuela pública, reforzar la equidad, establecer las políticas de becas y ayudas al estudio más justa, abordar la problemática de la escuela rural, generar medidas que reduzcan la tasa de abandono e incrementen el número de alumnos que titulan en la ESO y prestigiar y potenciar la Formación Profesional, son algunos de los puntos que sugiere el PSOE en este texto, recogido por Europa Press.

ESCUELA LAICA Y NADA DE CONCIERTOS A CENTROS QUE SEGREGAN

Del mismo modo, llama a "respetar" las competencias que, en esta materia, ostentan las comunidades autónomas; a facilitar la participación efectiva de todos los componentes de la comunidad educativa en la realización de un proyecto educativo; a recuperar para todo el alumnado la asignatura de Educación para la Ciudadanía; a contar con una escuela laica; y a suprimir la posibilidad de conciertos en los centros que segreguen por sexos.

Se trata de la primera medida que los socialista registran sobre esta materia después de que la semana pasada decidieran abandonar el Pacto educativo, denunciando que la propuesta de financiación del PP para el sistema no era suficiente. Tras él, se levantaron de la silla Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV. De este modo, ahora sólo PP y Ciudadanos se mantienen en el acuerdo.

A su salida del acuerdo, precisamente, se refirió Méndez de Vigo durante la interpelación del miércoles en el Pleno, advirtiendo al PSOE de que se había metido "en un lío" por esta decisión. A su juicio, los de Pedro Sánchez "no saben ahora cómo explicar ahora la espantada que han dado, sin ninguna alternativa al modelo educativo".

Por su parte, la portavoz de Educación de los socialistas, Luz Martínez Seijo, contestó al ministro que mientras se negociaba el pacto educativo la LOMCE sigue en vigor y le pidió que no se amparara en la paralización de las 'reválidas' de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. "He hecho esta interpelación para hablar del modelo educativo de la LOMCE, que sufren los ocho millones de alumnos y que no quiere nadie. A ver si se entera", replicó la diputada.