El PSOE pide el arreglo integral de la A-4 y un plan de reindustrialización

19/03/2018 - 19:06

El diputado Felipe Sicilia ha rechazado el "parcheo intolerable" que ha anunciado el Ministerio de Fomento con la licitación de una actuación que se ejecutará sólo entre Bailén y Andújar porque supone "apenas 20 kilómetros y precisamente en algunos de los tramos que mejor se encuentran" y desde el PSOE "pedimos el arreglo de la autovía a su paso por toda la provincia".

ANDÚJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Sicilia se ha reunido en Andújar con alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de este eje de la A-4 y que llevan tiempo reclamando esta intervención en la carretera. Los municipios jiennenses implicados son Santa Elena, La Carolina, Guarromán, Baños de la Encina, Carboneros, Bailén, Villanueva de la Reina, Andújar, Marmolejo y Lopera.

El diputado socialista ha denunciado "el deterioro a pasos agigantados" que sufre la A-4, por lo que presentará una PNL en el Congreso para que el Gobierno acometa medidas para "el mal estado del firme, la señalización precaria y la conservación de la fauna".

Ha recordado que en estos años el Ministerio "ha dejado de invertir" en conservación de carreteras, lo que ha provocado "serios problemas de seguridad vial" en esta autovía, que tiene que ser "un referente para la instalación de empresas y que puede no serlo por su mal estado", alertó.

Sicilia ha anunciado igualmente que exigirá al Gobierno un Plan Especial de Reindustrialización para la provincia que tenga especial incidencia en este eje, ya que "históricamente la industria se ha asentado en torno a este espacio". "No podemos esperar a que se apruebe la ITI. La ITI no puede ser la excusa para dejar de invertir en el arreglo de la A-4 y en reindustrialización. A la ITI le queda tiempo y nuestros municipios no pueden esperar", ha dicho Sicilia.

El diputado reclamará que se reformulen las ayudas a la reindustrialización, de manera que las condiciones de acceso sean más ventajosas que a través de entidades bancarias, simplificación de trámites para solicitarlas y volver a permitir que ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, excluidas por el PP, puedan optar nuevamente a estas ayudas.

Por su parte, la alcaldesa de Lopera y diputada provincial, Isabel Uceda, avanzó que el grupo socialista llevará también una moción sobre el arreglo de la A-4 al pleno de la Diputación, haciéndose eco del "hartazgo" de los alcaldes de la zona "por la situación lamentable del firme de esta autovía, que se mantiene invariable por los siglos de los siglos" desde que gobierna el PP.

Ha subrayado que es una vía importante para el desarrollo de estos pueblos y ha puesto el acento en "el penoso estado" de conservación de la vías de servicio, que dan acceso a parcelas agrícolas y que los ayuntamientos han tenido que arreglar con sus propios medios para impedir que se cortara la comunicación.

La alcaldesa ha indicado que no quieren respuestas parciales, sino que exigen a Fomento una acción "integral e inmediata", porque llevan "mucho tiempo esperando, afecta a la seguridad de las personas y al desarrollo de los municipios". Así las cosas, han reclamado el arreglo integral del firme y de las vías de servicio, la señalización de los Parques de Despeñaperros y Sierra de Andújar y medidas de protección para animales como el lince.

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha manifestado que esta actuación "tiene trascendencia no sólo para estas zonas, sino para la provincia de Jaén", y se ha mostrado confiado en que esta "acción conjunta" de los alcaldes y alcaldesas sirva para obtener una respuesta satisfactoria del Gobierno.