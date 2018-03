El Black Music Festival cierra con más de 12.000 espectadores

19/03/2018 - 19:21

El Black Music Festival de Girona, que se ha celebrado del 1 al 18 de marzo en diversas poblaciones gerundenses, ha cerrado con más de 12.000 espectadores, ha informado este lunes la organización en un comunicado.

GIRONA, 19 (EUROPA PRESS)

El director del festival, Pau Marquès, ha destacado la descentralización real de los espacios y la voluntad de acercar la música de raíz afroamericana a nuevos públicos, y ha anunciado que las fechas de la 18 edición serán del 1 al 17 de marzo de 2019.

Esta edición ha contado con las actuaciones de Martha Reeves & The Vandellas, La Raíz, Bitty McLean, The Soul Jacket y The Gramophone Allstars Big Band, entre otros.