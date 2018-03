PP asegura que cargos populares "fueron invitados expresamente" a la concentración contra la prisión permanente

20/03/2018 - 12:46

El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha asegurado este martes que cargos de su partido "fueron invitados expresamente" a la concentración del domingo en varias ciudades españolas, entre ellas Huelva, por parte de la 'Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable', impulsada por las familias Cortés, Quer, Del Castillo, y por Ruth Ortiz, entre otras, en recuerdo de todas las víctimas de muertes violentas, especialmente niños, y para pedir la no derogación de esta figura penal.

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, y preguntado por este asunto, Toscano ha precisado que a la misma acudieron muchos cargos del PP. "Algunos estaban entre el público" y otros, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "estaban donde la organización les dijo".

A juicio de Toscano, "no se puede derogar la prisión permanente revisable y así lo hacemos a título particular y a nivel de partido donde nos invitan", a la par que ha insistido en que "desde el respeto" hicieron "no más que los que nos pidieron los organizadores de este acto".

Por último, no ha querido entrar a valorar las declaraciones de la madre de los pequeños Ruth y José, Ruth Ortiz, quien ha lamentado la politización que, a su juicio, quiere hacer el PP de las víctimas recordando que la multitudinaria concentración de este domingo "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas", y Toscano le ha mostrado su "máximo respeto".