Alonso (PP) anima a seguir investigando para que los que organizan homenajes a miembros de ETA "paguen por ello"

20/03/2018 - 13:01

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha mostrado su satisfacción por las últimas detenciones practicadas por la Guardia Civil por supuesto enaltecimiento del terrorismo por participar en noviembre en el homenaje a la exjefa de ETA fallecida Belén González Peñalba, y ha animado a "seguir" con esta investigación para que quienes organizan esos homenajes a miembros de la banda terrorista "paguen por ello".

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en San Sebastián, donde ha visitado la empresa de genómica digital Patia, Alonso ha lamentado el acto de bienvenida al preso de ETA Zunbeltz Larrea organizado este pasado lunes en Durango (Bizkaia), en el que miembros de su partido mostraron fotografías de las nueve personas asesinadas por la banda terrorista en esta localidad vizcaína, puesto que muestra una "imagen de Euskadi que queremos superar, de un pasado de terror".

El líder del PP vasco ha explicado que miembros de su partido estuvieron allí para "protestar, para enfrentar a estas personas con su indignidad y para que tuvieran el recuerdo de las víctimas y del daño y el dolor que ellos han causado".

En este contexto, ha destacado que la Guardia Civil ha investigado y este miércoles se han producido las detenciones de varias personas por enaltecimiento al terrorismo en el homenaje que tuvo lugar el pasado noviembre en noviembre en el homenaje a la exjefa de ETA fallecida Belén González Peñalba.

Al respecto, ha señalado que "estos homenajes no se hacen a todas las personas que han pertenecido a ETA, se hacen solamente a las personas que habiendo pertenecido a ETA no se han arrepentido". "Esto son homenajes a personas que siguen la disciplina de ETA y que, por tanto, no recibe homenaje la persona que ha reconocido el daño y ha buscado su reinserción, sino que se homenajea a quien mantiene una lealtad a la banda terrorista y a su discurso", ha incidido.

Además, ha afirmado que "lo organiza alguien, hay alguien que está detrás y decide a quién se hace homenaje y a quien no, quien es bueno para ese discurso de ETA y quien no".Por tanto ha animado a seguir con esta investigación con el fin de que las personas que organizan estos actos "y están defendiendo la perviviencia del relato de ETA y la defensa de las acciones de ETA" sean "detenidas y puestas a disposición judicial".

"Nosotros esperamos que esa investigación se lleve adelante, porque es evidente que esto es organizado, planificado y tiene un objetivo claramente político y de enaltecimiento y de defensa de la historia de terror de ETA", ha incidido. "Me alegro de que la Guardia Civil esté en ello y que las personas que son responsables de esta vergüenza puedan pasar a disposición judicial", ha insistido.