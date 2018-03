Maíllo acusa al PP de "espectacularizar" el dolor de las familias de víctimas y exige dejarlo fuera del debate político

20/03/2018 - 13:26

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afeado este martes al PP que "espectacularice" el dolor y la tragedia de familias que han perdido a sus seres más queridos en casos como el del pequeño Gabriel en Almería o los niños Ruth y José en Córdoba, toda vez que ha defendido que "hay algunas líneas rojas que no se deben superar" y que el dolor y la tragedia "no deben ser objeto de la apropiación partidista dentro del debate político".

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Sevilla, Maíllo ha señalado que "no se pueden mezclar los shocks emocionales de la familia y el pueblo que se volcó" en la búsqueda de Gabriel, por ejemplo, "con la excesiva espectacularización de algunos hechos que han ocurrido".

En este sentido, ha considerado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que la madre le regaló la bufanda del pequeño, "no debía haber hecho ostentación de ese gesto, hubiera sido más elegante recibirlo con el mismo corazón con el que la madre se lo entregó".

Precisamente ha detallado que IU no acudió al funeral de Gabriel Cruz "porque consideramos que no era donde teníamos que estar los representantes políticos, que debíamos colaborar en la investigación o atender debates en el Parlamento, pero debíamos ceder ese momento duro y trágico a la familia".

Del mismo modo, el líder andaluz de IU ha tildado de "espectáculo" la presencia del PP el pasado domingo en la concentración que se desarrolló en Huelva en recuerdo de todas las víctimas de muertes violentas, especialmente niños, "donde hubo una ostentación de un PP que se ve acosado por los debates del 8M, donde estuvo absolutamente desplazado, o del debate de las pensiones, y que quiere derivar en debate permanentemente sobre la prisión permanente revisable". A su juicio, la "ostentación" de presencia de cargos del PP en dicha protesta "no fue oportuna".

Así, ha considerado "oportunas" las declaraciones de Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre José Bretón, quien ha lamentado la politización que, en su opinión, quiere hacer el PP de las víctimas.

Maíllo cree que estas manifestaciones "nos deben interpelar a ser más prudentes en algunas cosas", mientras que ha incidido en que "la sociedad es bastante inteligente como para determinar que se puedan conseguir votos o no en ese tipo de espacios". "Hay algunas líneas rojas que no se deben superar, la del dolor y la tragedia no debe ser objeto de la apropiación partidista dentro del debate político", ha apostillado.

Y así, ha insistido en que hay ciertos límites que no pueden superarse porque, además, "en el cuidado de esos límites se da el modelo de que sociedad queremos".

"Hay límites y no se puede espectaculizar el dolor y la tragedia de hechos que tienen que ser objeto de debate político, pero no se pude usar el dolor para intereses partidistas", ha agregado Maíllo.