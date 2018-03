Teresa Rodríguez dice que, "si lo que dice Ruth Ortiz es así, sería lamentable la utilización de las víctimas" por el PP

20/03/2018 - 13:39

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que si lo manifestado por Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre José Bretón, "que es una de las personas afectadas por esta cuestión, es así, sería lamentable" por parte del PP "la utilización" de las víctimas.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha añadido que "sería lamentable que el PP tratara de esconder con la utilización de las víctimas una realidad de una sociedad que se está movilizando por las pensiones, por la igualdad entre hombres y mujeres o contra la ley mordaza".

"Esperamos que el PP lo corrija", ha afirmado Teresa Rodríguez, que ha añadido que "es muy duro lo planteado" por la madre de los niños Ruth y José.

Cabe recordar que Ruth Ortiz ha lamentado este lunes la politización que, a su juicio, quiere hacer el PP de las víctimas y ha recordado que la multitudinaria concentración de este domingo en la Plaza de las Monjas en recuerdo de todas las víctimas de muertes violentas, especialmente niños, y para pedir la no derogación de la prisión permanente revisable, "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas".

En comunicado, Ortiz ha asegurado que le parece "patético, indignante e insoportable" lo acontecido este domingo en la concentración onubense ya que "no era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas" para "politizar una plataforma que es apolítica".

A la concentración, acudieron, entre otros, dirigentes del PP como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

"Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos. De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no", prosigue el comunicado. Para Ortiz, "si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más".