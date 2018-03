El Sindicato de Manteros acusa a Barbero de "mentir" en su versión sobre la muerte de Mbaye

20/03/2018 - 13:57

Insisten en que hubo una persecución policial "brutal" desde la Plaza Mayor hasta la calle del Oso de Lavapiés

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid ha acusado al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, de "mentir" en la rueda de prensa donde ofreció la versión del Consistorio sobre la muerte de Mmame Mbaye, el senegalés fallecido el pasado jueves en Lavapiés.

En una rueda de prensa en el Espacio Ecooo, al que han acudido una decena de manteros y lateros de la capital para "rendir homenaje a Mbaye y dar su versión sobre la muerte de su compañero del alma", el colectivo ha aprovechado para rendir un minuto de silencio y "desmentir informaciones falsas que se han dado en los últimos días".

En concreto, uno de sus portavoces, Serigne Mbaye, ha cargado contra Barbero, quien defendió que no hubo persecución por parte de la Policía Municipal de Madrid al senegalés fallecido. "Barbero miente, está en su despacho y dijo las cosas como le llegaron", ha defendido, para puntualizar a continuación que, en cualquier caso, no van a entrar en "una batalla de relatos".

Para los manteros, Mbaye fue víctima de una "persecución brutal" de la Policía desde la Plaza Mayor hasta la calle del Oso del barrio de Lavapiés que "le causó la muerte". "Ya en la Plaza Mayor avisó a sus compañeros de que no podía más", ha dicho Serigne en relación al motivo del fallecimiento de su compatriota, cuya autopsia reveló indiciariamente una patología en el corazón como detonante. Otro de los portavoces del Sindicato, Malick Gueye, ha defendido que Mmame Mbaye estaba "sanísimo" y que "nunca" había tenido un problema similar.

"NO NOS DEJAN BUSCARNOS LA VIDA"

Tanto Gueye como representantes de los lateros han relatado cómo es su día a día en la capital. "Hemos venido a buscarnos la vida pero no nos dejan. Algunos llevamos aquí 10 o 15 años viviendo con miedo pero no nos dan los papeles. Nos encontramos con una barrera que nos discrimina, no tenemos alternativas", han contado algunos de ellos. Por ello, piden que se "revise" la Ley de Extranjería, que les "condena a muchos inmigrantes a la exclusión social".

Gueye también ha relatado que llevan tres años poniendo en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid las "agresiones y persecuciones policiales que sufren", pero que el Consistorio "no hace caso". En este punto, ha asegurado que durante 2017 las actuaciones de la Policía Municipal relacionadas con la venta ambulante han aumentado un 43 por ciento.

En definitiva, reclaman que se revisen los protocolos policiales en este sentido para "garantizar la seguridad de todos los ciudadanos". Además, ha añadido que elevaron una queja ante el Defensor del Pueblo por este tema. "Nunca ha habido voluntad política para acabar con las agresiones y con el racismo institucional", ha dicho el portavoz, remarcando que quieren "que se aclaren" las circunstancias de la muerte de su compañero.

Por último, el Sindicato se ha mostrado "favorable" a la propuesta de Podemos en el Congreso de los Diputados para modificar el Código Penal y regresar así a la situación anterior a 2015, cuando la venta en el 'top manta' estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del PP. La iniciativa busca que la venta ambulante sea considerada falta en el Código Penal, cuando el beneficio obtenido sea inferior a los 400 euros.

"Llevamos muchos años luchando por la despenalización. Basta ya de que sea un delito sobrevivir", ha concluido Gueye, acompañado por cánticos y vítores de sus compañeros como "justicia" o el más habitual "ningún ser humano es ilegal".