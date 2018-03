PP en el Ayuntamiento pide un compromiso "serio y estable" a la Junta con políticas de formación y empleo

20/03/2018 - 14:02

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno de este viernes en relación con las políticas activas de empleo en la que piden al Gobierno andaluz "un compromiso serio, estable y riguroso". Además, instan a la Junta a que en futuras convocatorias del programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio "garantice que el formato de solicitud de los mismos permita solicitar programas para colectivos preferentes, tal y como permite la normativa".

"Se trata, una vez más, de pedir a la Junta un compromiso serio, estable y riguroso con el empleo", ha dicho el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Conde, al tiempo que han recordado al Gobierno andaluz "que los ayuntamientos, que son las instituciones que hacen más con menos, no pueden cubrir continuamente las lagunas organizativas, de gestión y económicas de la Junta".

Además, también piden en la moción a la Junta "flexibilizar" la nueva normativa que rige el funcionamiento de estas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, de modo que "no se excluya totalmente del sistema a colectivos que hasta ahora se habían estado beneficiando del mismo y que la obligatoriedad de homologar los centros no sea previa a la presentación de solicitud para la impartición de estos programas".

Así lo han explicado Conde y la edil María del Mar Martín Rojo, que han añadido que en la iniciativa también instan a la Junta "a la aprobación de un calendario de pago de la deuda pendiente con el Ayuntamiento en materia de desarrollo de programas de formación y empleo, que asciende a la fecha actual 980.682 euros"; así como incrementar "notablemente" el presupuesto y el número de programas, "de modo que se compense a los andaluces por los cinco años en los que estos programas han permanecido bloqueados".

Por último, en la moción el PP también exige a la Junta la reapertura "inmediata" del restaurante de La Cónsula, para posibilitar la realización de prácticas en un entorno real de trabajo, "lo que es imprescindible para mantener el nivel de excelencia en la formación".

En rueda de prensa Conde ha recordado que a finales del año 2016 la Junta publicó una convocatoria de talleres de empleo y escuelas taller y era "la primera que presentaban, tras cinco años en los que el Gobierno andaluz no ha aprobado ni un solo proyecto de este tipo", criticando la "absoluta parálisis este modelo que garantiza formación y empleo a personas paradas".

"La convocatoria de 2016 ha sido resuelta más de un año después y la normativa que la regula ha sufrido hasta tres rectificaciones diferentes en apenas unos meses", han criticado los ediles del PP.

En este punto, han recordado que al amparo de esta última convocatoria, el Ayuntamiento concurrió y ha recibido aprobación para cinco de los siete proyectos con los que se presentó. Así, han explicado que uno de los dos proyectos rechazados por la Junta es una escuela taller de atención sociosanitaria a mayores, dependientes e infancia en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento.

"Se trata de un proyecto que el Consistorio ha venido solicitando en otras ocasiones con el objetivo de que pudieran trabajar en él, fundamentalmente, mujeres víctimas de violencia machista", han dicho.

Por otro lado, han afirmado que la concesión de cinco proyectos "no debe hacernos olvidar que la Junta ha tenido paralizado durante cinco años este modelo formativo" y, al no aprobar ni uno solo de los proyectos con los que este Ayuntamiento ha concurrido, "ha dado un portazo en la cara a 2.824 malagueños en paro que podrían haber pasado a ser alumnos-trabajadores si se hubiera dado luz verde a las propuestas municipales".

También han lamentado que esta última y "esperada" convocatoria "está llena de trabas", asegurando que, incluso, las hay "en los propios formularios que los ayuntamientos deben utilizar para presentar sus proyectos".

De igual modo, el PP en el Ayuntamiento ha criticado que esta convocatoria que la Junta ha diseñado de acuerdo al reciente cambio de normativa llevado a cabo por el Gobierno andaluz, "restringe los requisitos de acceso a escuelas taller y talleres de empleo".

Además, han incidido en que esta nueva normativa "obliga" a los organizadores de escuelas taller y talleres de empleo "a estar de alta en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el empleo de la Junta de Andalucía y estar acreditada y/o inscrita en el certificado de profesionalidad o programa formativo que deseen impartir".

En concreto, han explicado "les obliga a tener sus centros homologados previamente a la presentación de solicitudes y por tanto antes de saber si finalmente la Junta concederá los proyectos solicitados o se habrán hecho inversiones y reformas para nada".

Por otro lado, han recordado que "el desconcierto y la mala gestión" que la Junta realiza de los fondos en materia de empleo, "hace que a día de hoy, el gobierno andaluz aún adeude al Ayuntamiento de Málaga 980.682 euros de escuelas taller y talleres de empleo que finalizaron, en el mejor de los casos, en el año 2014".

"Son proyectos en los que el Ayuntamiento tuvo que adelantar el dinero para que tanto alumnado como profesorado pusiese cobrar sus nóminas en tiempo y forma", han señalado.

Por ello, a juicio del PP en el Ayuntamiento, "es necesario que la Junta reflexione" acerca de las políticas de formación y empleo que lleva a cabo, "de modo que se comprometa no solo a no volver a paralizarlas sino a reducir los plazos de resolución, abonar al ayuntamiento la deuda que tiene pendiente y no volver a generar deuda en el caso de los cinco proyectos recién concedidos".

LA CÓNSULA

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal 'popular', Carlos Conde y la concejala María del Mar Martín Rojo se han referido a la situación en la que se encuentra la Escuela de Hostelería de La Cónsula, "un referente de la formación y el empleo, que hace más de cuatro años estuvo a punto de tener que cerrar sus puertas por la nefasta gestión de la Junta de Andalucía y que hoy, si bien se han retomado las clases, mantiene cerrado el restaurante en el que el alumnado realizaba prácticas profesionales en un entorno de trabajo real".

Así, han insistido en que "se trataba de algo que contribuía claramente a reforzar el prestigio de este centro de formación de cuyos fogones han salido estrellas Michelín" como Dani García, José Carlos García o Diego Gallegos.

En este sentido, han criticado las palabras del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, que aseguraba que no es "vital e imprescindible" para la formación de los alumnos la apertura al público del restaurante, "en un intento de restar importancia e insistir en la falsa idea de que la escuela funciona con normalidad".