PSOE contesta a Cifuentes que el Congreso "no está preso de ningún grupo ni de ningún prejuicio previo sobre nada"

20/03/2018 - 14:05

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el Congreso de los Diputados "no está preso de ningún grupo ni de ningún prejuicio previo sobre nada", en relación a la comparecencia de la dirigente autonómica en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha sostenido Gabilondo en rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, con motivo de que la presidenta regional haya comparecido este jueves en dicha comisión sobre si supuestamente intervino en las decisiones de Fundescam, utilizada presuntamente para financiar ilegalmente al partido.

Antes de comparecer, Cifuentes ha tildado de "auténtica vergüenza" que el Congreso de los Diputados la haya citado a comparecer y haya caído "tan bajo" de ponerse a la altura del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

"Me parece que el Congreso no está preso de ningún Grupo, ni de ningún prejuicio previo sobre nada. Se hacen estas comisiones para que se puedan aclarar asuntos que han sido citados, pero me parece mal que se quiera vincular la comparecencia de Cifuentes a que nosotros nos hemos guiado de las declaraciones de Granados, cuando su comparecencia la hemos pedido desde hace meses", ha aseverado el portavoz socialista.

Así, Gabilondo ha incidido en que velan por el "interés de conocer la verdad en relación a la financiación de Fundescam y con procesos que merecerían haber sido de otra manera. Esto es lo que nos importa", ha agregado.