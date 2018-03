Causapié cree que Carmena "no ha estado a la altura" de la crisis de Lavapiés y dice que su respuesta no fue convincente

20/03/2018 - 14:16

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha indicado este martes que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "no ha estado a la altura" de la "crisis" ocurrida tras los disturbios de Lavapiés, y ha añadido que la respuesta ofrecida ayer por la regidora no la convenció.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"No me convenció la alcaldesa; ha dado una respuesta que no es la que yo esperaba de una alcaldesa, que tiene que dar una respuesta convincente, tiene que dar información sobre una situación de crisis tan importante como la que vivimos, y tiene que lanzar un mensaje de tranquilidad", ha expresado Causapié desde el Edificio de Grupos Municipales.

"Y preferiría que no fuera por Twitter, no porque tenga nada en contra de estas redes, sino porque están los medios de comunicación para lanzar un mensaje de tranquilidad amplio a los madrileños, y sobre todo a los vecinos de Lavapiés. No me convenció, creo que no le ha dado la importancia que merece esta crisis, no ha estado a la altura de esta crisis", ha dicho.

Manuela Carmena aseguró ayer que no habría ceses en el Gobierno municipal tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye el pasado jueves porque ningún concejal ha mantenido actitud alguna que genere un "reproche".

Además, Causapié ha exigido ha exigido al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que explique "al detalle su silencio" en la noche de los altercados en el barrio de Lavapiés tras la muerte del ciudadano senegalés Mame Mbaye, algo que, a su juicio, ha provocado bulos.

"Que dé información sobre por qué se mantuvo en silencio, y pasaron 21 horas desde que falleció Mbaye hasta que dio información; queremos que salga a dar explicaciones sobre por qué esa información que desvinculaba la muerte de la persecución no fue pública", ha explicado la portavoz de los socialistas.

Causapié considera que sus palabras "hubieran aportado tranquilidad y respaldo a la Policía Municipal". Sobre la comisión de investigación que pide Ciudadanos, Causapié ha indicado que su formación "quiere informaciónn cuanto antes, no en seis meses". "Existen informes policiales, información del Samur, y entiendo que el delegado de Seguridad puede dar ya información, y creo que para eso no hay que esperar a una comisión de investigación", ha remachado.

Por otra parte, Purificación Causapié ha indicado que "esta crisis ha puesto de manifiesto cosas que tienen que cambiar". "No solo se trata de criticar al capitalismo, sino de resolver problemas cuando se está en el Gobierno", ha apuntado, para recordar a continuación que los socialistas propusieron la tarjeta de vecindad.