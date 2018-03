Juanma Moreno pide lealtad a la Junta en la lucha contra el narcotráfico y promete la Oficina Andaluza Antidroga

20/03/2018 - 14:18

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido este martes "lealtad institucional" a la Junta de Andalucía en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, al tiempo que se hacomprometido a que cuando sea presidente de la Junta pondrá enmarcha la Oficina Andaluza Antidroga.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha indicado que el camino más sólido para combatir el problema de tráfico de drogas que afecta a La Línea de la Concepción (Cádiz) y al Campo de Gibraltar es la colaboración entre administraciones.

En este sentido, el dirigente popular ha celebrado que este pasado lunes hubiera una reunión entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, una reunión que "no es aislada, sino que se ha producido a otros niveles también entre distintas administraciones, y en la que nosotros siempre le hemos pedido al Gobierno andaluz que lejos de la confrontación que al final es estéril y no aporta nada, ofrezca una la colaboración leal que es la que siempre aporta soluciones".

Moreno ha señalado que, es este aspecto, no sólo hace falta el compromiso del Ministerio del Interior, "que existe tanto por parte del Gobeirno de España como por el ministro Zoido, de aportar efectivos mejor dotados y más eficientes", sino también es "necesario" que la Junta cumpla su cometido.

"Cuando en La Línea el 40 por ciento de los jóvenes no acaban la ESO y no tienen acceso a una formación que le cualifique y les capacite para encontrar un empleo, cuando se cuenta con una tasa de desempleo por encima de la media andaluza y nacional en un 35 por ciento y, cuando no existe instrumentos desde el punto de vista educativo, social o sanitario para ayudar, integrar, y dar una oportunidad a esos jóvenes, nos encontramos con un caldo de cultivo que facilita que éstos caigan en el narcotráfico", ha abundado el líder de los populares andaluces.

Por ello, Moreno ha considerado que "hace falta que la Junta se comprometa en estas materias, porque es competente para ello y tiene la capacidad, tiene los medios y los recursos para hacer un plan específico del Campo de Gibraltar y para La Línea, en el que las distintas Consejerías interactúen en colaboración con las entidades municipales".

Continuando esa línea, ha anunciado que desde el PP-A van a trasladar al Parlamento un paquete de medidas "para que, desde el ámbito social, educativo y laboral, estos jóvenes tengan más posibilidades, más oportunidades y menos obstáculos para encontrar un empleo y no caer en la tentación de dinero fácil que ofrece el narcotráfico".

Igualmente, Moreno ha recordado que hace 25 años se creó la Oficina Andaluza Antidroga que tenía un objetivo fundamental el que la Junta pudiese personarse en todos los casos de narcotráfico de interés general para perseguir esos delitos con los medios jurídicos y materiales que dispone el Gobierno andaluz.

"Esa oficina que fue anunciada hace 25 años, desgraciadamente ha desparecido y prácticamente no tiene actuaciones que nosotros conozcamos", ha apuntado el dirigente popular, quien ha lamentado que esta "iniciativa positiva no se materializara y fuera una vez más papel mojado.

Por ello, Moreno ha anunciado que pondrá en marcha de nuevo esa oficina "que se encargará de perseguir judicialmente y personarse en las causas de delitos por tráfico de drogas, no sólo para achicar el espacio a los narcotraficantes sino para que todos esos medios materiales de los que disponen puedan aprovecharse para reincorporar y reinsertar muchos jóvenes que caen en el mundo de la droga".